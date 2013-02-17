حمایت از قشر دانشجو از برجسته ترین کارهای کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی عصر شنبه در همایش علمی دانشجویان و طلاب علوم دینی مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی«ره» استان ایلام که در محل سالن اجتماعات بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس ایلام برگزار شد اظهار داشت: در گذشته اینگونه ترویج می کردند که اسلام با مقتضیات زمانی سازو گار نیست در حالیکه این دین مبین کاملترین دستورات دینی و حکومتی را دارد.



وی ضمن دعوت دانشجویان به سبک زندگی اسلامی افزود: پیامبر اسلام عالی ترین نوع و سبک زندگی برای بشریت تدوین نموده و امروزه نیز کلام نورانی رهبر معظم انقلاب در اجرای سبک زندگی اسلامی، ایرانی در جامعه باید محقق شود.



لطفی افزود: دانشجویان باید با تفکر و اندیشه مناسب خود فرمایش مقام معظم رهبری در اجرای این شیوه از زندگی در جامعه را اجرایی کنند.



وی ادامه داد: شیوه زندگی پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) نیازمند انجام تحقیق است تا الگویی از زندگی ایده آل در سایه اهل بیت(ع) بین مردم جامعه بوجود آید.



افسردگی مهمترین معضل اجتماعی دنیای امروز است



یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران نیز در این همایش در سخنانی به تشریح کارکردهای روان درمانی علمی پرداخته و اظهار داشت: افسردگی یکی از مهمترین معضلات اجتماعی دنیای امروز بوده که گربان بشریت را گرفته است.



درویشی با تآکید براینکه باید مراقب سلامت روانی خود باشیم بیان داشت: امروزه بسیاری از مشکلات گوناگون روانی همانند افسردگی دشمنان شماره یک بشر به حساب می ایند که باید با آنها مبارزه کنیم.



وی همچنین با نفی منفی نگری در زندگی افزود: قرآن این نوع منفی نگری در انسانها را نکوهش کرده هرگز به ما اجازه نداده است اینگونه رفتار را در زندگی مان پیاده کنیم.



تجلیل از صاحبان 10مقاله برتر علمی دانشجویان کمیته امداد ایلام

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام نیز در این آیین در سخنانی اظهار داشت: حمایت از قشر تحصیل کرده یکی از برنامه های اساسی این نهاد به حساب می اید و این حمایت هم حمایتهای مالی و هم فرهنگی و معنوی است.



علی حسین احمدی افزود: پس از اعلام فراخوان این همایش 63 مقاله به دبیرخانه ارسال که 10 مقاله برتر با عنوان سبک زندگی اسلامی، ایرانی برگزیده شد.



وی گفت امروز این مقاله ها ارایه و از صاحبان آنها لوح تقدیر و اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد.



در پایان این همایش از 10 نفر از دانشجویان نخبه و برتر عضو کمیته امداد استان ایلام با اهدای لوح تجلیل شد.