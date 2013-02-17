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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

تداوم زمین لرزه های فاریاب؛

زلزله 4.2 ریشتری فاریاب خسارتی در بر نداشت

زلزله 4.2 ریشتری فاریاب خسارتی در بر نداشت

فاریاب - خبرگزاری مهر: مسئولان محلی فاریاب از عدم بروز خسارت بر اثر زمین لرزه 4.2 ریشتری این شهرستان خبر می دهند این درحالی است که پنج زمین لرزه طی دو روز این منطقه را لرزانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته زمین لرزه ای به قدرت 4.2 ریشتر فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد بررسیهای خبرگزاری مهر نشان می دهد که این زمین لرزه هر چند موجب هراس مردم شده است اما هیچ گونه خسارتی در برنداشته است.

فاریاب از جمله گسلهای فعال و زلزله خیز جنوب استان کرمان محسوب می شود که به همین دلیل اقدامات لازم در راستای مقاوم سازی سازه های این شهرستان صورت گرفته است.

طی دو روز گذشته تا کنون پنج زمین لرزه در فاریاب روی داده است به همین دلیل مسئولان از مردم می خواهند تدابیر ایمنی لازم را انجام دهند.

کرمان 18 گسل زلزله خیز دارد و یکی از زمین لرزه خیز ترین استانهای کشور محسوب می شود اما مقاوم سازیهای صورت گرفته در این استان جلوی وقوع خسارت در زمین لرزه های اخیر را گرفته است.
 

کد مطلب 1816898

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