علی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات عظیم سیاسی، نظامی، عمرانی، علمی و فرهنگی ایران بعد پس از انقلاب اسلامی گفت: امروز به اعتراف خود دشمنان، کشور ایران در رتبه شانزدهم علمی دنیا ایستاده است، هرچند حق ایرانیان است که در رتبه اول باشد.

وی با اشاره به پیشینه بزرگ علمی ایرانیان گفت: بسیاری از کتاب‌های دینی و اسلامی بوسیله مولفان ایرانی گردآوری شده و هیچ کتابخانه معتبری در دنیا نیست مگراینکه کتابی از مولفان یا نویسندگان ایرانی در آن وجود داشته باشد.

امام جمعه شهر کوشکنار با بیان اینکه عمر‌خیام، ابن‌سینا و غیره تنها گوشه‌ای از عالمان و دانشمندان ایران در رشته‌های مختلف ریاضیات، فلسفه، نجوم و غیره هستند گفت: امروز ایرانیان در هر نقطه از جهان که باشند به ایرانی بودن خود افتخار کرده و از نظام مقدس ایران اسلامی و انقلاب آن حمایت می‌کنند.

وی بیداری اسلامی را یک حادثه عظیم دانست و افزود: بیداری اسلامی و خیزش اسلامی ثمره دستاوردهای خون شهدای اسلامی ایران و نهضت و حرکت امام راحل(ره) است و امروز شاهد آن هستیم که برخی از این بیداری‌ها تبدیل به یک انقلاب بزرگ شده است.

جمالی ادامه داد: امروز دشمنان اسلام از کلمه بیداری اسلامی می‌هراسند و از فریادها و شعارهای کوبنده مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن‌ماه می‌ترسند.