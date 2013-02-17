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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

بیرانوند خبر داد:

440 فقره ثبت سفارش واردات کالا در لرستان منعقد شد

440 فقره ثبت سفارش واردات کالا در لرستان منعقد شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از انعقاد 440 فقره ثبت سفارش واردات کالا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 10 ماه نخست سالجاری 440 فقره ثبت سفارش واردات کالا به استان لرستان منعقد شده است.

وی ارزش ریالی این میزان ثبت سفارش واردات کالا به لرستان را 124 میلیون دلار عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: این میزان ثبت سفارش واردات کالا به لرستان عمدتا مواد اولیه کارخانجات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی استان بوده است.

بیرانوند همچنین به برنامه های تجارت خارجی استان لرستان در سال آینده اشاره کرد و گفت: این برنامه ها تدوین و وظایف هر کدام از دستگاههای اجرایی در این زمینه نیز مشخص شده است.
 

کد مطلب 1816902

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