امكان ارتباط مستقيم زائران و حجاج با سرپرست حجاج ايراني فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روزبه بركت‌رضايي مدير اطلاع رساني بعثه مقام معظم رهبري گفت: با راه اندازي سامانه پيامك بعثه مقام معظم رهبري، امكان ارتباط مستقيم زائران، عمره‌گزاران، حجاج و عموم مردم با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني فراهم شد.

وي افزود: زائران و كاربران مي‌توانند با شماره پيامك 500026914 با نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت به صورت مستقيم ارتباط بگيرند.

بركت‌رضايي خاطر نشان كرد: روحانيان، مديران و زائران محترم مي توانند از طريق اين شماره نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را به اطلاع نماينده محترم ولي فقيه برسانند.

وي يادآور شد: تمامي ديدگاه‌هاي ارائه شده به صورت دست بندي و با حفظ امانتداري در اختيار نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني قرار خواهد گرفت.

بركت‌رضايي تصريح كرد: همچنين بعثه مقام معظم رهبري در راستاي تبيين و گسترش معارف اسلامي و معارف حج اقدام به راه اندازي سامانه پاسخگويي به سوالات زائران كرده است.

وي گفت: زائران عزيز مي توانند سوالات و شبهات خود را درباره موضوعات مختلف, از قبيل احكام و مناسك حج و عمره , تاريخ اسلام و امامان (ع) , نقد وهابيت , آشنايي با اماكن , اسرار و معارف حج , اخلاق و آداب سفر حج و ... از طريق سامانه پيام كوتاه زائر به شماره 3000828881 ارسال كنند تا كارشناسان و اساتيد پاسخگوي شما باشند.