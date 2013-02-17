آماده سازي استراحتگاه ساحلي شهرداري گناوه براي رفاه مسافران نوروزي

رضا محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و خیل ورود گردشگران از جای جای کشور به بندر باستاني گناوه، آماده سازی استراحت گاه ساحلی شهرداری نیز در کنار سایر پروژه‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است.

شهردار بندر گناوه گفت: استراحتگاه ساحلی شهرداری یکی از مهم‌ترین مکان‌های اسکان گردشگران در ایام نوروز است كه از این رو شهرداری هر ساله نسبت به بهسازی و آماده‌سازی آن اقدام می‌كند.

محمدي ادامه داد: اجرای سنگ‌فرش و موزاییک محوطه کمپینگ، اضافه شدن نیمکت و کباب پزهای متعدد، هرس درختان، کاشت نهال، نصب آلاچیق های جدید و بهبود سیستم های روشنایی محوطه استراحتگاه با نصب دکل‌های نوری بخشی از اقدامات انجام شده برای استقبال از گردشگران نوروزی است.

وي اضافه كرد: یکی از مهمترین پروژه های اجرا شده در این خصوص احداث 40 چشمه سرویس بهداشتی جدید در استراحت گاه ساحلی است.

محمدي بيان داشت: نظافت کلی محوطه، نصب تلویزیون بزرگ شهری، رنگ آمیزی و گل کاری جدول ها و نصب المان های مختلف از دیگر اقدامات صورت گرفته در کمپینگ ساحلی بندر گناوه است.

وي خاطر نشان ساخت: زیرسازی و آسفالت بخش‌های باقی مانده و نصب چادر برای اقامت هم‌میهنان عزیز از دیگر برنامه‌های شهرداری گناوه برای مهیاسازی استراحت‌گاه ساحلی برای نوروز 92 است.

بازگشایی یکی از مهم‌ترین گذرهای مسدود شهر گناوه

محمدي در ارتباط با بازگشايي گذرهاي جديد در شهر گناوه نيز اظهار داشت: با تخریب منزلي ديگر در گذر گلاف، یکی از مهم‌ترین گذرهای مسدود شهر گناوه در آستانه بازگشایی کامل قرار گرفت.

شهردار بندر گناوه در این زمينه گفت: با توجه به قرارگیری گذر ده متری گلاف در بافت فرسوده شهر، تلاش های فراوانی برای بازگشایی کامل آن صورت گرفته است.

محمدی افزود: با بازگشایی این گذر علاوه بر اتصال ساحل به سایت تجاری و هموارتر كردن مسیرهای مواصلاتی شهروندان و مهمانان عزیز نسبت به رفع بار ترافیکی این نقطه از شهر اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته با مالکین و تخریب منازل واقع شده در اين مسیر گفت: با تخریب اين منزل، تنها یک منزل دیگر در مسیر طرح قرار دارد که با تخریب آن بلافاصله نسبت به زیرسازی، آسفالت، پیاده روسازی و... اقدام خواهیم كرد.

محمدی متذكر شد: بازگشایی گذر 10 متری گلاف علاوه بر اتصال سایت تجاری به ساحل گناوه، راه مواصلاتی ساکنین مسکن مهر مجتمع مسکونی امیرالمومنین(ع) به سایت تجاری نیز خواهد بود و از مشکلات ترافیکی موجود خواهد کاست.

شهردار بندر گناوه در پايان گفت: خدمات رسانی بهتر به اهالی اين گذر، به ویژه در بخش های آتش نشانی و خدمات شهری از دیگر مزیت های بازگشایی گذر گلاف است که به زودی محقق خواهد شد.