1000 غرفه در قالب نمایشگاههای بهاره در لرستان برپا می شود

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایام نوروز سال آینده هزار غرفه در قالب نمایشگاههای بهاره استان لرستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاههای بهاره 10 اسفند ماه سالجاری برپا می شوند بیان داشت: این نمایشگاهها در همه شهرستانهای لرستان برپا خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: در این نمایشگاههای بهاره کالاهای دارای اولویت مردم مانند مواد غذایی، پوشاک، مواد بهداشتی و شوینده، لوازم خانگی، تزئینی، آجیل و تنقلات عرضه می شود.

بیرانوند همچنین به توزیع مرغ منجمد در هفته آینده اشاره کرد و گفت: مرغ منجمد مورد نیاز مردم لرستان تا سقف روزانه 100 تن عرضه می شود و تا کنون بخش عمده ای از این نیاز در استان تامین شده است.

