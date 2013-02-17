یادواره شهید محلاتی برگزار می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این یادواره با حضور مداحان و سخنرانان مشهور کشوری در مسجد قائم (عج) شهرستان محلات امشب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

حجت الاسلام عباس کاظمی با بیان اینکه نماینده مردم کمیجان، خنداب و اراک آقای آصفری در این یادواره حضور دارد اظهارداشت: این مراسم با حضور خانواده شهداء شهرستان محلات و خانواده های ایثارگران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این یادواره به همت ستادبرگزاری یادواه شهید محلاتی و شهدای روحانی برپا می شود خاطرنشان کرد: همچنین در این مراسم از پیشکسوت ایثار و شهادت سردار حاج مسلم شاهرخی تجلیل به عمل می آید.

گفتنی است شهید فضل الله محلاتی، در سال 1309 در شهرستان محلات، در خانواده‌ای کشاورز و متدین به دنیا آمد. پس از تحصیلات مکتبی، در سال 1344 وارد حوزه علمیه قم شد و در نهضت ملی نفت، همکاری نزدیکی با آیه الله کاشانی – رحمه الله علیه - داشت .

در طول مبارزات حضرت امام- رحمه الله علیه- همواره می‌کوشید تا ایده و مرام وی، را به علمای دیگر ارائه دهد و این فعالیت‌هاتا سال 1342 ادامه داشت.

در بحبوحة انقلاب، فعّالیتها و جنب و جوش شهید محلّاتی نیز بیشتر شد تا این که با ورود امام، و پیروزی شکوهمند انقلاب در 22 بهمن، یک به یک مراکز قدرت را تسخیر کرد. ایشان برای اولین بار صدای انقلاب را در سراسر عالم طنین انداز کرد و پیروزمند از رادیو سراسری ایران اعلام کرد:«این صدای انقلاب اسلامی ایران است»

استاد شهید، در اولین دورة مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از مردم محلات وارد مجلس شد و یکی از اعضاء مؤثر کمیسیون دفاع بود. مسئولیت‌های مختلف شهید، نشان از روح فعّال و خستگی ناپذیر این یار دیرین امام(ره) داشت.

نمانیده حضرت امام در سپاه، دبیرجامعه روحانیت مبارز، معاونت آیه الله مهدوی کنی در کمیتة مرکزی، نمایندة امام در حج و اوقاف و سرپرستی حجّاج در سال 1358 از جمله مسئولایتهای این مجاهد نستوه است.

شهید محلاتی پس از عمری تلاش بی‌وقفه، در راه اعتلای اسلام و انقلاب، در یکم اسفند، سال 1364 آن گاه که با جمعی از نمایندگان مجلس و دیگر بزرگان عازم جبهه‌های نبرد بودند، در هواپیمای آسمان برفراز اهواز، مورد اصابت دو فروند جنگنده بمب افکن عراقی قرار گرفت و به همراه چهل تن از بهترین یاران امام امت، به شهادت رسید.