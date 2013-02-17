اخذ تصمیمات اکران نوروزی درسینماهای البرز و اجرای نمایش شب آفتابی ویژه بهار 92

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل"بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی" استان البرز خبر داد و اظهار داشت: بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی صبح روز دوشنبه در دفتر امام جمعه کرج با حضور اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به مهمترین مصوبات این شورا افزود: بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری " نمایش شب آفتابی" در سال 92 یکی از مهمترین مصوبات این جلسه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: نمایش عظیم شب آفتابی منشوری از نور، صدا و تصویر با تکیه بر تکنیک‌های سینمایی همچون جلوه‌های ویژه، بازی با نور، صحنه و دکور، پخش صدا و افکت‌های مختلف و با حضور بیش از 400 هنرور، بازیگر است که در مدت زمانی حدوداً دو ساعته قصه‌ای را برای مخاطبانش روایت می‌کند که از خلقت آدم آغاز و به ظهور امام زمان(عج) ختم می‌شود.

وی افزود: تجربه برگزاری این نمایش در پایتخت استقبال بی نظیری را در بر داشته است.

ابراهیمی گفت: در بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان تصمیمات لازم جهت برگزاری این نمایش برای سال 92 در البرز اخذ خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نحوه اکران نوروزی فیلم ها در سینماهای البرز را نیز دومین مصوبه این شورا برشمرد و ادامه داد: روند اکران فیلم های نوروزی ویژه نوروز 92 در شورای فرهنگ عمومی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.