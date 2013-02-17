  1. استانها
  2. البرز
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

در بیستمین شورای فرهنگ عمومی مطرح می شود:

اخذ تصمیمات اکران نوروزی درسینماهای البرز و اجرای نمایش شب آفتابی ویژه بهار 92

اخذ تصمیمات اکران نوروزی درسینماهای البرز و اجرای نمایش شب آفتابی ویژه بهار 92

کرج- خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از برگزاری بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد و گفت: اخذ تصمیم جهت اکران نوروزی فیلم ها در سینماهای استان و اجرای نمایش عظیم شب آفتابی ویژه سال 92 از مهترین مباحث این نشست خواهد بود.

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل"بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی" استان البرز خبر داد و اظهار داشت: بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی صبح روز دوشنبه در دفتر امام جمعه کرج با حضور اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به مهمترین مصوبات این شورا افزود: بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری " نمایش شب آفتابی" در سال 92 یکی از مهمترین مصوبات این جلسه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: نمایش عظیم شب آفتابی منشوری از نور، صدا و تصویر با تکیه بر تکنیک‌های سینمایی همچون جلوه‌های ویژه، بازی با نور، صحنه و دکور، پخش صدا و افکت‌های مختلف و با حضور بیش از 400 هنرور، بازیگر  است که در مدت زمانی حدوداً دو ساعته قصه‌ای را برای مخاطبانش روایت می‌کند که از خلقت آدم آغاز و به ظهور امام زمان(عج) ختم می‌شود.

وی افزود: تجربه برگزاری این نمایش در پایتخت استقبال بی نظیری را در بر داشته است.

ابراهیمی گفت: در بیستمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان تصمیمات لازم جهت برگزاری این نمایش برای سال 92  در البرز اخذ خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نحوه اکران نوروزی فیلم ها در سینماهای البرز را نیز دومین مصوبه این شورا برشمرد و ادامه داد: روند اکران فیلم های نوروزی ویژه نوروز 92  در شورای فرهنگ عمومی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

 

کد مطلب 1816921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها