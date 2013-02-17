برخی مراکز مشاوره قبل از طلاق لرستان فعالیت مطلوبی نداشته اند

یزدان تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاهش پدیده طلاق نیاز به برنامه های بلندمدت و عزم ملی دارد بیان داشت: متاسفانه برخی مواقع شاهد هستیم که کسانی را که برای مشاوره قبل از طلاق به مراکز مشاوره استان ارجاع می دهیم ناموفق برمی گردند.

تیموری با بیان اینکه برخی از این مراکز مشاوره تنها با نوشتن دو خط که تلاش کردیم ولی نتیجه نداد از خود رفع مسئولیت می کنند، افزود: متاسفانه باید گفت که مراکز مشاوره پیش از طلاق لرستان موفقیت چشمگیری نداشته اند.

وی عدم وجود امکانات، تجهیزات، منابع مالی، نیروی انسانی را برخی از دلایل عدم موفقیت مراکز مشاوره پیش از طلاق لرستان عنوان کرد و گفت: این امر موجب شده که مراکز مشاوره پیش از طلاق لرستان وظیفه خود را به صورت جدی انجام ندهند.

رئیس شعبه دوم خانواده دادگستری استان لرستان با تاکید بر برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر برای نیروهای انسانی مراکز مشاوره پیش از طلاق لرستان افزود: همچنین بحث ها و راهکارهای قانونی نیز همواره باید به افراد آموزش داده شود.