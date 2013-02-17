به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک با موضوع بررسی باید ونبایدهای رفتارهای دست اندر کاران سیاسی در شرایط کنونی کشور بابیان اینکه نیت نمی تواند وسیله را توجیه کند و در سیاست اسلامی برای اهداف از ابزار غیر اخلاقی استفاده نمی کنیم، گفت: در سیاست غربی عرصه قدرت و سیاست با هم آمیخته شده است.



وی با بیان اینکه سیاست و قدرت در چارچوب نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، افزود: در ایران قواعد حاکم متاثر از احکام شرعی است. رهبری و امام (ره) در سخنان خود با مردم وسیاست مدارن حاکمیت شرعی و عرفی را به آنها متذکر می شوند.



وزیر سابق ارشاد با بیان اینکه از اصل اختلافات نباید ناراحت شد، اضافه کرد: اگر اختلافات در خدمت نفسانیات باشد خطرناک است و موجب تخطئه می شود.



مصالح عمومی دولت ، مجلس و کشور نباید تحت الشعاع دعواهای شخصی افراد قرار گیرد

صفار هرندی در ادامه برنامه درخصوص بد اخلاقی های سیاسی با اشاره به جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس گفت: استیضاح در سال آخر عمر یک دولت حتی اگر با دلایل موجه صورت بگیرد نتیجه ای جز کنار رفتن یک وزیر و آمدن وزیری که کمتر از یک سال وقت دارد نیست.



وی با بیان اینکه یک وزیر برای آنکه توانایی گردش امور را در یک وزارتخانه پیدا کند یک دوره هفت هشت ماه می طلبد، گفت: عارضه سویی که در اواخر هر دولتی بوجود می آید، بی انگیزگی ها در رده های میانی کشور است، بر این اساس باید با وزیر تعامل بیشتری می شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: آنچه بیشتر از همه دل آزار است، این موضوع است که این استیضاح به عملکرد وزیر برنمی گشت بسیاری از نمایندگان می گفتند وزیر کار خود را به درستی انجام داده است هر چند که وزیر باید پاسخگوی تصدی مدیران حوزه های خود باشد.



وی با بیان اینکه بازی های سیاست ماجرای استیضاح را پیچاند، ادامه داد: عزل و نصب فردی که وزیر به خاطر آن استیضاح شد ربطی به خود وزیر نداشته است.



صفار هرندی افزود: از کلام نمایندگان بر می آمد استیضاح وزیر رای نمی آورد. حاصل گفتگوهای میان مجلسی ها این بود که به وزیر رای دهند اما ا تفاقی افتاد که رای مجلسی ها تغییر کرد.



وی گفت: مصالح عمومی دولت ، مجلس و کشور نباید تحت الشعاع دعواهای شخصی افراد قرار گیرد، سیاست مداران باید دارای سعه صدر باشند و مسائل را کلان تر ببینند، نه درحد خواسته های شخصی خود.

دل مردم از مفاسد اقتصادی خون است

درادامه برنامه صفار هرندی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اکنون مبارزه با مفاسد اقتصادی اوج گرفته اما بحث این است که مطرح کردن این افراد قبل از اینکه قوه قضاییه حکم صادر کند، صحیح است؟



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دل مردم از مفاسد اقتصادی خون است، اضافه کرد: طبیعی است کسانی که علم مبارزه با مفاسد اقتصادی را بلند می کنند مردم از او حمایت می کنند. نباید به جای شاد کردن دل مردم کار به فرافکنی و شعار زدگی برسد.



وی تاکید کرد: نمی شود چند شعار علیه مفاسد اقتصادی داده شود و زمانی که پای عمل می اید هیچ کاری نکنیم. هدف باید این باشد دست مفاسد اقتصادی را از عرصه قدرت کوتاه کنیم.



صفار هرندی خاطر نشان کرد: باید خوشنام ترین افراد را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب کنیم اگر افرادی را بگذاریم که خودشان زیر سوال هستند مردم می گویند این هیاهویی بیش نیست.



وی گفت: در بسیاری از موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی جز شعار و تحریک و هیاهو نبوده است. مردم را تحریک می کنیم و وقتی گرد وغبارها مینشیند مردم مظلوم تر از همیشه نگاه می کنند.



وزیر سابق ارشاد تاکید کرد: ما حق نداریم در مورد آبروی اشخاص در حالی که به صورت قانونی وعرفی چیزی مشخص نشده است، نام آنها را بیان کنیم. در اسلام افشاگری مذموم است. ما چطور نام کسانی را که صرفا در مظان اتهام هستند جار می زنیم و از تریبون اعلام می کنیم.



وی افزود: بارها پیش آمده مسئولی را برای مبارزه با مفاسد اعلام می کنیم که صلاحیت ندارد و بعدها متوجه میشویم اشتباه شده وکسی که وظیفه اعلام مفاسد را داشته خود خطاکار بوده است.



حزب بی تابلو بدترین نوع کار حزبی است

صفار هرندی در ادامه برنامه با بیان اینکه بعضی ارزش وحدت را در ک نکرده و بنابراین بی تفاوت نوعی آرایش سیاسی می گیرند و باکی ندارند، گفت: تفرقه ایجاد کردن مهمترین آفتی است که جامعه را تهدید می کند و هرکسی علمی بلند کرده است و در نتیجه جامعه فرد فرد می شود.



وی با تاکید به توصیه های امام و رهبری گفت: ما بیجا می کنیم از رهنمودهای صریح رهبری عدول کرده و می گوییم ما می خواهیم حق را بگوییم، چرا جامعه را قطبی و گروه گروه کرده ایم.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه عده ای ادعا می کنند حزب ندارند ولی عملشان از حزبی ها هم تند تر است، افزود: حزب بی تابلو بدترین نوع کار حزبی است عده ای تابلوی حزبی بلند نکرده ولی عملشان حزبی و خطرناک است.





وی تاکید کرد: تبعات این اتفاقها شاد کردن دل دشمنان و دلسرد کردن دوستان است.



صفارهرندی با تاکید دوباره در برخور د با مفاسد اقتصادی گفت: عارضه مفاسد اقتصادی مثل آسیبی است که به بدن وارد می شود و باید آنرا درمان کرد.مشکل ما در تکرار مفاسد اقتصادی بزنگاههایی است که از آن غافل شده ایم که بخشی از آن به کار نگرفتن مجری صالح و سالم دراین خصوص است.



عضو تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من عضو این دولت نیستم اما با اطمینان می گویم شاکله این دولت و مجلس سالم و پاک است.



علم وحدت بدون رهبری دروغ است

وی گفت: امیدوارم به نقطه‌ای برسیم که اگر فردی فساد اقتصادی، اجتماعی و دیگر فسادها را انجام داد، فسادها عامل سرشکستگی وی شده و نه عاملی برای قدرت و عرض اندام وی.



صفار هرندی در خصوص علت این گونه مشکلات را که از هر طرف صدایی می آید، افزود: علت آن است که به آموزه هایی که معصومین به ما گفته اند تن نداده ایم.



وی ادامه داد: بی خود می کند هر کس علم وحدت بدون رهبری را بلند کند. هر کس این علم را بلند کند دروغ می گوید.



صفارهرندی در پایان برنامه درخصوص حمایت رهبری ازمسئولین و منشا آن گفت: رهبری گفته اند مسئولان درمیانه میدان به وظایف خود عمل می کنند و نیاز به حمایت رهبری و مردم دارند. بدون حمایت رهبری مسئولین نمی توانندبرشی داشته باشند.



وی گفت: تقسیم مسئولیت ها درنظام ما منبعث از حکومت الهی و اسلامی است. ولی فقیه پشتوانه مشروعیت بخشی به نظامی است که مبتنی بر آراء مردم است.



وزیر سابق ارشاد با بیان اینکه رهبری در جاهایی گفته اند از فلان مسئول بیشتر حمایت می کند همیشگی نمی ماند، اضافه کرد: حمایت همیشگی نمی ماند و گاهی دولتها اشتباه می کنند که هم دراین دولت و هم در دولتهای قبلی بوده است.