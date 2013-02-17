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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

دیده روشن در گفتگو با مهر:

تجار شیراز و پاکستان سفیران اقتصادی هستند

تجار شیراز و پاکستان سفیران اقتصادی هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو اتاق بازرگانی شیراز گفت: تجار شیراز و پاکستان سفیران اقتصادی هستند.

محمد علی دیده روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تجار و گروه های اقتصادی رابط میان دو کشور به حساب می آیند، افزود: با توجه به مشکلاتی که امروز از جانب دشمنان برای کشور ما ایجاد شده، روابط اقتصادی بهترین موقعیت برای فعالیت بیشتر است.

وی تصریح کرد: توسعه ارتباطات تجاری میان دو کشور به راحتی می تواند بر روابط دولتها نیز تاثیر گذار باشد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه کشور پاکستان می تواند از جمله مراکز هدف صادراتی بازرگانان فارس باشد، گفت:  مردم کشور پاکستان با توجه به اینکه از لحاظ دینی و تا حدودی فرهنگی با مردم ایران شباهت های بسیار دارند بهترین موقعیت برای ایجاد روابط مستحکم اقتصادی است.

دیده روشن ادامه داد: از شنبه صبح هیئت تجاری ایالت خیبر پاکستان به شیراز سفر کرده اند که باید از این موقعیت به بهترین روش ممکن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: زمینه های مختلفی برای ایجاد رابطه با تجار کشور پاکستان فراهم است که باید در نشست های رو در رو میان تجار شیراز و ایالت خیبر پاکستان به یک اجماع رسید.

عضو اتاق بازرگانی شیراز افزود: با توجه به مشکلاتی که دشمنان برای کشور ما ایجاد کرده اند تبادل پول برای تجار مشکل است اما ایجاد رابطه با کشور پاکستان بهترین فرصت است که تجار شیراز باید از آن استفاده کنند.

کد مطلب 1816926

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