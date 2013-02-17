مديران آموزشي براي پيگيري برنامه ها بايد داراي ساختار ذهني منظم و علمي باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساكي در نشست يك روزه كارشناسان آموزش راهنمايي، متوسطه نظري، فني و حرفه اي و كاردانش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان در سنندج، لازمه رسيدن به تفكر سيستمي، مهارت ادراكي و درك پيچيدگي ها براي تصميم گيري صحيح را داشتن ساختار ذهني منظم و علمي عنوان کرد و اظهار داشت: براي پيگيري اهداف و سياست هاي وزارتي و استاني، ماموريت ها و وظايف محوله ساختار ذهني منظم، علمي و منطقي لازم است.

وي عمده ترين وظيفه مديران مياني را تبيين سياست ها و برنامه هاي مديريت عالي براي بدنه اجرايي، تمهيد مقدمات براي اجراي سياست ها و نظارت بر چگونگي اجراي اين سياست ها و برنامه ها و ارزيابي نتايج بر شمرد و بر برگزاري جلسات ماهانه مديران مدارس و جلسات كارشناسي براي تبيين سياست ها تاكيد کرد.

مدير كل آموزش و پرورش كردستان آگاهي مديران مدارس از سياست ها و برنامه هاي عالي را نشانگر تلاش مديران مياني در راستاي تبيين برنامه ها عنوان کرد و به تشريح اهداف راه اندازي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي، هوشمند سازي مدارس و ضرورت انتقال برنامه ها به كليه دست اندركاران پرداخت.

ساکی با بيان اينكه مهارت فني، انساني و اداركي سه مهارت اصلی برای مديران به ویژه مدیران آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: کارشناسان بايد به عنوان مديران عملياتي سيستم، از مهارت فني قوي برخوردار بوده، با آئين نامه هاي مختلف آموزشي، قوانين و مقررات آشنايي كامل داشته باشند.

وي وظايف مديران آموزشي را به دو دسته وظايف عمومي و اختصاصي تقسيم کرد و برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و انگيزش و نظارت و ارزشيابي را از وظايف عمومي مديران و مديريت برنامه آموزشي، امور دانش آموزان، امور كاركنان، مديريت مالي و اداري مدارس، تامين تجهيزات و امكانات آموزشي و مديريت رابطه مدرسه با اجتماع را از وظايف اختصاصي مديران آموزشي بر شمرد.

مدير كل آموزش و پرورش كردستان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، هدف نهايي سند تحول را ايجاد بستر لازم و رساندن دانش آموزان به حيات طيبه با عملياتي کردن ساحت هاي ششگانه تربيتي مندرج در سند عنوان کرد و ادامه داد: مديران مدارس بايد براي هر كدام از ساحت هاي تربيتي، برنامه و براي هر برنامه، فعاليت اجرايي داشته باشند و برنامه عمل مدارس نيز بايد بر اساس ساحت هاي تربيتي تنظيم و اجرايي شود.

ساکی در پایان با بيان اينكه آشنايي با قوانين و مقررات ابراز كار شماست، بر دسترسي به مجموعه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، آشنايي با شيوه هاي سنجش و ارزشيابي تحصيلي و تكنولوژي آموزشي، نظريه هاي جديد يادگيري، آئين نامه اجرايي مدارس، نظارت و راهنمايي باليني و تبديل شدن شوراي معلمان مدارس به سازمان يادگيرنده تاكيد کرد.