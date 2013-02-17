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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

تقوی در گفتگو با مهر:

اولين کارگاه آموزشي مسئولان هیئت های مذهبي دامغان برگزار می شود

اولين کارگاه آموزشي مسئولان هیئت های مذهبي دامغان برگزار می شود

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبليغات اسلامي شهرستان دامغان از برگزاري اولين دوره کارگاه آموزشي مسئولان هيئات مذهبي و مداحان اهل البيت(ع) درآينده نزديک در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اولین کارگاه آموزشی مسئولان هیئت های مذهبی شهرستان دامغان افزود: این کارگاه سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

وي هدف ازبرگزاري اين دوره را ارتقای سطح علمی مسئولان هیئت های مذهبي دانست و گفت: کانديدا شدن در انتخابات شوراي هيئات مذهبي سال آينده مشروط به گذراندن دوره ها و کارکاه هاي آموزشي با موضوعاتی چون (قرآن، احکام، تاريخ اسلام، مديريت هيئت مذهبي، آسيب شناسي عزاداري، امر به معروف و تذکر لساني) است.

رئیس اداره تبليغات اسلامي شهرستان دامغان تصریح کرد: در پايان به کساني که در همه ساعات کلاس ها شرکت داشتند گواهينامه پايان دوره اهدا خواهد شد.

تقوی در پایان خاطر نشان کرد: در اين دوره از استاد ابراهيم غلامرضايي رئيس شورای هيئات مذهبي و مداحان کشور و استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران دعوت بعمل آمده است.

کد مطلب 1816932

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