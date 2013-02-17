جایزه 10 هزار یورویی برای آوردن گوش نویسنده آذربایجانی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی حریت، این نویسنده آذربایجانی که به دنبال انتشار جدیدترین رمانش با انواع تهدیدها در کشورش روبرو شده، اکنون از حمایت این متفکران برخوردار شده است.

لیوون آنانیان، رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان گفت: وقتی روشنفکران و نویسندگان حقیقی از حقیقت دفاع می‌کنند، به این معنی نیست که کشور خودشان را دوست ندارند و بیانیه ما هم نشان دهنده این است که یک وطن‌پرست در برابر حقیقت سکوت اختیار نمی‌کند.

رجیب زاراوغلو، ناشر هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: جان این نویسنده در خطر است و با وجود اینکه برخی از کشورهای غربی و روسیه از او دعوت کرده‌اند که کشورش را ترک کند، آیلیسلی از ترک کشورش خودداری کرده است.

آیلیسلی نویسنده آذربایجانی پس از انتشار رمانی با عنوان «رویاهای سنگ» که با موضوع دوستی آذربایجان ـ ارمنستان نوشته شده، هدف مقامات کشورش قرار گرفته و هفته پیش مجلس کشور به صورت سمبلیک اعلام کرد باید از او آزمایش دی. ان. ای به عمل آید تا نشان داده شود که او آذربایجانی نیست.

این در حالی است که او سال 1987 به عنوان «نویسنده ملی آذربایجان» شناخته شد. الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان این افتخار ملی را در تاریخ 7 فوریه از او سلب کرد.

برای حمایت از این نویسنده روز چهارشنبه یک گردهمایی نیز در استانبول برگزار شد. در این گردهمایی روشنفکران، نویسندگان و شاعران شرکت کننده اعلام کردند سفارت آذربایجان در ترکیه باید نسبت به این اعمال به آنها پاسخ بدهد.

انجمن بین‌المللی قلم نیز فعالیت‌هایی را برای کمک به این نویسنده و حمایت از او آغاز کرده است.

در همین حال در آذربایجان یک جایزه 10 هزار یورویی برای یک گوش این نویسنده گذاشته شده و کتاب‌های او در مراسم نمادینی سوزانده شده‌اند. پسر و عروس وی نیز از کار خود اخراج شده‌اند.