960 مدخل از جلد اول دایره المعارف اردبیل استخراج شد/ چاپ هر جلد در دو سال

حجت الاسلام مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مداخل توسط هشت گروه علمی سه نفره در زمینه های جغرافیا، تاریخ، دین و مذهب، باستان شناسی، ادبیات، رجال، علوم اجتماعی، هنر و سایر موضوعات مطالعه و پژوهش شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی بنیاد دایرة المعارف نگارش دایره المعارف استان است، اضافه کرد: گروههای منتخب از برجسته ترین اساتید دانشگاهی، محققان و نویسندگان که بیشتر در مقطع دکترا هستند، انتخاب شده اند.

رئیس بنیاد دایرةالمعارف استان افزود: در جلد اول سه حرف آ،ا و ب در نظر گرفته شده که در حال سفارش سایر مقالات و مداخل آن هستیم.

وی با بیان اینکه تدوین دایرة المعارف سخت و زمان بر است، ادامه داد: چاپ مقالات بستگی به تامین بودجه دارد و پیش بینی شده در صورت تامین اعتبار بتوان در هر دو سال یک جلد از دایرةالمعارف اردبیل را به چاپ رساند.

نوروزی اضافه کرد: استخراج مقالات جلد اول دایرة المعارف روبه اتمام است و پیس بینی می شود اوایل سال آینده با تامین بودجه به چاپ برسد.