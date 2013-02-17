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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

حجت الاسلام نوروزی:

960 مدخل از جلد اول دایره المعارف اردبیل استخراج شد/ چاپ هر جلد در دو سال

960 مدخل از جلد اول دایره المعارف اردبیل استخراج شد/ چاپ هر جلد در دو سال

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد دایرالمعارف استان اردبیل گفت: تاکنون 960 مدخل از هزار و 200 مدخل جلد اول دایره المعارف اردبیل استخراج شده است.

حجت الاسلام مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مداخل توسط هشت گروه علمی سه نفره در زمینه های جغرافیا، تاریخ، دین و مذهب، باستان شناسی، ادبیات، رجال، علوم اجتماعی، هنر و سایر موضوعات مطالعه و پژوهش شده است.

 

وی با بیان اینکه هدف اصلی بنیاد دایرة المعارف نگارش دایره المعارف استان است، اضافه کرد: گروههای منتخب از برجسته ترین اساتید دانشگاهی، محققان و نویسندگان که بیشتر در مقطع دکترا هستند، انتخاب شده اند.

 

رئیس بنیاد دایرةالمعارف استان افزود: در جلد اول سه حرف آ،ا و ب در نظر گرفته شده که در حال سفارش سایر مقالات و مداخل آن هستیم.

 

وی با بیان اینکه تدوین دایرة المعارف سخت و زمان بر است، ادامه داد: چاپ مقالات بستگی به تامین بودجه دارد و پیش بینی شده در صورت تامین اعتبار بتوان در هر دو سال یک جلد از دایرةالمعارف اردبیل را به چاپ رساند.

 

نوروزی اضافه کرد: استخراج مقالات جلد اول دایرة المعارف روبه اتمام است و پیس بینی می شود اوایل سال آینده با تامین بودجه به چاپ برسد.

کد مطلب 1816939

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