خراسان شمالي جزء شش استان شاخص كشور براي توليد بذر كلزا انتخاب شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال زراعي جاري خراسان شمالي توسط وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي از شش استان شاخص كشور در زمينه توليد بذر خالص كلزا در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: در اين راستا عمليات توليد بذر خالص كلزا در 61 هكتار از مزارع استان شروع شده و بر اساس برنامه قرار است خراسان شمالي 3.2 درصد از بذر مورد نياز كل كشور را تامين كند.

به گفته عدالتيان در اين استان كلزاي بذري چهار رقم شاخص RGS، زرفام، اپرا و اوكاپي كشت شده و پيش بيني مي شود از سطح 61 هكتار مزرعه كشت كلزاي بذري، پس از انجام تيمارهاي فني و تاييد موسسه تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي، حدود 150 تن بذر خالص برداشت شود.

وي اضافه كرد: اين مقدار بذر توليد شده، نياز بذري حدود 15 هزار هكتار از اراضي تحت كشت كلزا در سطح كشور را تامين خواهد كرد.

اين مسئول اظهار داشت: بيشترين مزارع كشت كلزاي بذري در خراسان شمالي به ترتيب در شهرستان هاي فاروج، شيروان و مانه و سملقان واقع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در پايان با بيان اينكه مناطقي از اين استان از لحاظ اقليمي داراي استعداد مناسبي براي كشت كلزا است، تصريح كرد: گياه كلزا كه در شرايط مختلف آب و هوايي سازگاري ويژه اي دارد، داراي 40 تا 45 درصد روغن در دانه و مصرف خوراكي بوده و با پتانسيل عملكرد بالا، در بين دانه هاي روغني از درصد روغن بالايي نيز برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال زراعی گذشته در مجموع از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی خراسان شمالی یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.



