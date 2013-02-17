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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

اخبار کوتاه ورزشی/

نصب صندلی های ضلع شرقی استادیوم یادگار امام پایان یافت

نصب صندلی های ضلع شرقی استادیوم یادگار امام پایان یافت

تبريز - خبرگزاري مهر :مدير كل ورزش و جوانان آذرباجان شرقي گفت: عملیات نصب صندلی های شکسته ضلع شرقی استادیوم یادگار امام تبریز پایان یافته و ضلغ غربی نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اكبر محمودي صبح امروز يكشنبه با اعلام اين خبر  گفت:  عملیات نصب  نیمکت های ذخیره 22 نفری با مبلمان مناسب  و تونل متحرک در مسیر رختکن به زمین مسابقه با استاندارهای      AFC پایان یافته است.

 

اکبر محمودی در خصوص دیگر اقدامات انجام گرفته گفت : تیرهای دروازه آلومینیومی در حال نصب است و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی 2 ست را خریداری کرده تا در صورت ورود مشکل برای تیرهای اولی ، تیرهای ذخیره جایگزین شود.

 

وی افزود : برای پوشش تصویری مناسب برای این رقابتها نیز مناطق تصویربرداری آفساید نیز نصب شده و عملیات رنگ آمیزی و گلکاری مسیر استادیوم نیز در حال اجراست.

 

همایش منطقه ای بررسی علل و عوامل افزایش سن ازدواج در میانه برگزار خواهد شد

 

مهدي نوايي صبح يكشنبه  با اعلام اين خبر گفت: این همایش روز پنجشنبه دهم اسفند ماه در دانشگاه پيام نور با  مشارکت اداره ورزش و جوانان میانه برگزار می شود.

 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه  گفت : این همایش منطقه ای از مصوبات ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان میانه است  و و محورهای این همایش یک روزه در خصوص تاثیر امنیت اجتماعی و اقتصادی در افزایش سن ازدواج ، تاثیر استقلال مال زوجین ، تحرک و تغییرات ساختار اجتماعی ، تاثیر میزان جهیزیه ، تحصیل و روابط آن با افزایش سن ازدواج و سبک زندگی و افزایش سن ازدواج خواهد بود.

 

وی افزود : همچنین در این همایش رابطه فرهنگ اسلامی و سلامت ازدواج جوانان ، معضلات ازدواج دیر هنگام از منظر دین مبین اسلام ، نقش ازدواج در سلامت روانی جوانان و پیامدهای اجتماعی و حقوق افزایش سن ازدواج بررسی خواهد شد.

کد مطلب 1816941

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