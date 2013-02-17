نصب صندلی های ضلع شرقی استادیوم یادگار امام پایان یافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، اكبر محمودي صبح امروز يكشنبه با اعلام اين خبر گفت: عملیات نصب نیمکت های ذخیره 22 نفری با مبلمان مناسب و تونل متحرک در مسیر رختکن به زمین مسابقه با استاندارهای AFC پایان یافته است.

اکبر محمودی در خصوص دیگر اقدامات انجام گرفته گفت : تیرهای دروازه آلومینیومی در حال نصب است و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی 2 ست را خریداری کرده تا در صورت ورود مشکل برای تیرهای اولی ، تیرهای ذخیره جایگزین شود.

وی افزود : برای پوشش تصویری مناسب برای این رقابتها نیز مناطق تصویربرداری آفساید نیز نصب شده و عملیات رنگ آمیزی و گلکاری مسیر استادیوم نیز در حال اجراست.

همایش منطقه ای بررسی علل و عوامل افزایش سن ازدواج در میانه برگزار خواهد شد

مهدي نوايي صبح يكشنبه با اعلام اين خبر گفت: این همایش روز پنجشنبه دهم اسفند ماه در دانشگاه پيام نور با مشارکت اداره ورزش و جوانان میانه برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه گفت : این همایش منطقه ای از مصوبات ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان میانه است و و محورهای این همایش یک روزه در خصوص تاثیر امنیت اجتماعی و اقتصادی در افزایش سن ازدواج ، تاثیر استقلال مال زوجین ، تحرک و تغییرات ساختار اجتماعی ، تاثیر میزان جهیزیه ، تحصیل و روابط آن با افزایش سن ازدواج و سبک زندگی و افزایش سن ازدواج خواهد بود.

وی افزود : همچنین در این همایش رابطه فرهنگ اسلامی و سلامت ازدواج جوانان ، معضلات ازدواج دیر هنگام از منظر دین مبین اسلام ، نقش ازدواج در سلامت روانی جوانان و پیامدهای اجتماعی و حقوق افزایش سن ازدواج بررسی خواهد شد.