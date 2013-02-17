قرار داد خرید دستگاه رادیوتراپی برای بیماران سرطانی زنجان به امضا رسید

اصغر وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر، خرید دستگاه رادیو تراپی و ساخت این کلنیک را یکی از حساس‌ترین نقاط در مسیر فعالیت این انجمن عنوان کرد و افزود: در این برهه نیازمند همیاری بیشتر خیرین می‌باشیم.

وی در هفته مبارزه با بیماری سرطان از آغاز به کار دفتر این انجمن در شهرستان خرمدره خبر داد و گفت: بیشترین کمک‌های صورت گرفته به بیماران تحت پوشش در استان از طریق خیرین شهرستان زنجان تامین می‌شود.

وثوق، به تقویت کمیته‌های تخصصی ده گانه این انجمن اشاره نمود و ابراز داشت:انجمن مهرانه با در اختیار گذاشتن فرم‌های عضویت و تشکیل واحد نیروی انسانی داوطلب سعی در جذب خیرین در کمیته‌های مهرانه را دارد.

وی،به اقدامات گوناگون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به منظور معرفی مهرانه در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت:آغاز به کار واحد قلک و توزیع آن و افتتاح دفتر سفارشات مناسبتی از دیگر اقدامات این انجمن محسوی می شود.

وثوق،توزیع و جمع‌آوری کمک‌های خیرین از طریق قلک را از بخش‌های مهم در فعالیت انجمن مهرانه برشمرد و گفت:کلنگ‌زنی و آغاز ساخت مرکز رادیو تراپی در استان دیگر اقدام مهم انجمن مهرانه در تسریع روند درمان بیماران است.

وثوق، با اشاره به هفته مبارزه با سرطان به شعار‌های سال روز جهانی مبارزه با سرطان اشاره کرد و گفت:«من دوران کودکی بدون دود سیگار را دوست دارم»،«50درصد سرطان‌ها با تشخیص زود ‌رس قابل درمان است»،«30درصد از سرطان‌ها را می‌توان در مراحل اولیه تشخیص داد» از جمله شعار‌های این روز است.