دهقانهای فداکار در قرق/ وقتی آتش در جایگاه علائم راهنمایی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سوانح و حوادث ترافیکی در این مسیر پرتردد سبب شده تا اهالی منطقه درخواست احداث یک زیرگذر برای تردد داشته باشند، ساخت این زیرگذر از 20 روز قبل آغاز شده و قرار است 45 روزه به پایان رسد.

یک راننده تریلی که خودرویش در گذر این مسیر منحرف شده است، در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مسیر عبوری دو طرف جاده را چنان باریک کرده اند که اگر راننده ای آشنا با مسیر نباشد، دچار سانحه خواهد شد.

حسنی افزود: همچنین علائم هشدار دهنده در مسیر کم بوده و هنگام شب روستاییان منطقه برای کاهش حوادث اقدام به روشن کردن آتش در نزدیکی پل زیر گذر در دست احداث می کنند تا رانندگان نسبت به آن حساس شوند و از ایجاد سانحه ای جدید جلوگیری شود.

حسینی کارمند گرگانی که هر روز مجبور است از مسیر قرق تردد کند نیز گفت: نبود علائم کافی، دید ناکافی بویژه در شب، باریک بودن مسیر و سرعت وسیله نقلیه همواره در این مسیبر مشکل ساز بوده است.

یک کارشناس مسائل شهری نیز گفت: زیرگذر حدفاصل روستای قرق را کمتر از چهار روز بصورت پیش ساخته می توان اجرا کرد درحالیکه با گذشت حدود یکماه هنوز عملیات اجرایی زیرگذر روستای قرق حدفاصل مسیر بین المللی پایان نیافته است.

در عین حال سرپرست حوزه نظارت و کنترل طرح های راهسازی گلستان نیز گفت: عملیات تخریب پل قدیم و اجرای پل میانی در محدوده دور بردگردان جنگل قرق با درخواست مردم و مسئولان پس از ابلاغ کمیسیون امنینی راهها و صدور مجوزهای لازم حدود 20 روز پیش شروع شد.

علی اصغر رفیع نژاد افزود: مدت زمانی که توسط بخش فنی برای تخریب پل قدیم و احداث پل جدید محاسبه شد و بر اساس آن مجوزهای لازم از پلیس و اداره راه گرفته شد، 45 روز است.

وی اظهار داشت: همچنین اطلاع رسانی لازم در این زمینه شده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این زیرگذر در هفته آینده و زودتر از برنامه زمانبندی تکمیل می شود.

وی با اشاره به روشن کردن آتش هنگام شب در محدوده اجرای طرح زیرگذر گفت: آتش یکی از علائم است که از آن استفاده می شود و علاوه بر آن از 300 متر قبل از پل، لامپ های مخصوص داریم و در روز نیز تابلوهای مورد نیاز وجود دارد.

رفیع نژاد، در مجموع پیشرفت فیزیک طرح زیرگذر محدوده روستای قرق را 70 درصد اعلام کرد.