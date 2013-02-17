آغاز اجراي طرح مروجين مهرورزي هلال احمر قبل از چهارشنبه پایان سال

فرح ناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: اين طرح سال گذشته هم به اجرا درآمد و موجب كاهش قابل توجه آمار تلفات و حوادث ناشی از سوانح سوختگی و رفتارهای پرخطر روزهای پايانی سال شد.

وی با بیان اینکه جلسات ابتدايی طرح مروجين مهرورزی در مورد چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن با حضور دستگاه‌های مربوط برگزار شده است گفت: جلسات اوليه در استان تهران با حضور استانداری‌ها، نيروی انتظامی، نمايند‌گان شهرداری و جمعیت هلال احمر برگزار شد تا بتوانند با اجرای طرح همزمان با ايام پايانی سال از بروز رفتارهای پرخطر پيشگيری كنند.

رئیس سازمان داوطلبان اطلاع رسانی و تهیه بسته های فرهنگی، بهره گیری گسترده از ظرفیت های تبلیغاتی شهرها، برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی در معابر و مراکز پر تردد و حادثه ساز شهری، ارائه خدمات مشاوره ای به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان در خصوص سوء آثار مواد منفجره غیر استاندارد و صدمات جانی و مالی را پیش از چهارشنبه سوری از مهمترين بخشهاي اين طرح عنوان كرد.

فرحناز رافع گفت: در سال جاری با اجرای طرح مروجين مهرورزی در سراسر كشور، شاهد كاهش قابل توجه آمار ناشی از حوادث چهارشنبه سوری خواهيم بود. همچنين در سال گذشته هم طرح مروجين سلامت و مهرورزی با هدف كاهش خطرات و سطح آسيب‌پذيری مناسبت‌های خطرآفرين پايان سال، در بيش از ۲۰۰ پايگاه ثابت و سيار سازمان داوطلبان در سطح كلانشهرهای كشور اجرا شد.



