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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

آغاز اجراي طرح مروجين مهرورزي هلال احمر قبل از چهارشنبه پایان سال

آغاز اجراي طرح مروجين مهرورزي هلال احمر قبل از چهارشنبه پایان سال

رئيس سازمان داوطلبان با اشاره به اجرای طرح مروجين مهرورزی گفت: این طرح به منظور كاهش رفتارهای پرخطر روزهای پايانی سال و ایجاد حس امنیت و کوشش در جهت تامین سلامت جامعه از سوی داوطلبان این جمعیت در سراسر كشور به اجرا در می‌آيد.

فرح ناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: اين طرح سال گذشته هم به اجرا درآمد و موجب كاهش قابل توجه آمار تلفات و حوادث ناشی از سوانح سوختگی و رفتارهای پرخطر روزهای پايانی سال شد.

وی با بیان اینکه جلسات ابتدايی طرح مروجين مهرورزی در مورد چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن با حضور دستگاه‌های مربوط برگزار شده است گفت: جلسات اوليه در استان تهران با حضور استانداری‌ها، نيروی انتظامی، نمايند‌گان شهرداری و  جمعیت هلال احمر برگزار شد تا بتوانند با اجرای طرح همزمان با ايام پايانی سال از بروز رفتارهای پرخطر پيشگيری كنند.

رئیس سازمان داوطلبان اطلاع رسانی و تهیه بسته های فرهنگی، بهره گیری گسترده از ظرفیت های تبلیغاتی شهرها، برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی در معابر و مراکز پر تردد و حادثه ساز شهری، ارائه خدمات مشاوره ای به منظور  آگاهی بخشی به مخاطبان در خصوص سوء آثار مواد منفجره غیر استاندارد و صدمات جانی و مالی را پیش از چهارشنبه سوری از مهمترين بخشهاي اين طرح عنوان كرد.

 فرحناز رافع گفت: در سال جاری با اجرای طرح مروجين مهرورزی در سراسر كشور، شاهد كاهش قابل توجه آمار ناشی از حوادث چهارشنبه سوری خواهيم بود. همچنين در سال گذشته هم طرح مروجين سلامت و مهرورزی با هدف كاهش خطرات و سطح آسيب‌پذيری مناسبت‌های خطرآفرين پايان سال، در بيش از ۲۰۰ پايگاه ثابت و سيار سازمان داوطلبان در سطح كلانشهرهای كشور اجرا شد.
 
 

کد مطلب 1816950

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