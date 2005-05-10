متاسفم كه كارخانه به پيكان نمي آيد

رييس تربيت بدني باشگاه ايران خودروبا ابرازتاسف ازانصراف كارخانه درپيوستن وي به باشگاه پيكان افزود: به حتم مديريت باشگاه درباره جايگزين كردن يك مربي كاركشته به جاي آقاي كارخانه اقدام خواهد كرد.

ازسوي ديگركارخانه نيزدرگفتگو با خبرنگار" مهر" افزود: 12 سال با باشگاه صنام زندگي كرده ام ودرواقع ابتكارتشكيل اين تيم با من بود. اما بخاطر احترامي كه براي هيات مديره باشگاه وبه ويژه شخص سرداروحيد قائل هستم، به درخواست آنها ماندم تا همانند سالهاي گذشته به كارم ادامه بدهم.

وي درباره باشگاه پيكان گفت: به مسوولان اين باشگاه ارادت دارم وهركمكي كه ازدستم بربياد، براي آنها انجام خواهم داد وبراي كادرفني وبازيكنان اين تيم آرزوي موفقيت دارم.