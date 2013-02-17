اجرای طرح تعمیر و نگهداری خودرو ویژه بانوان در گنبدکاووس

یحیی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فنی و حرفه ای متولی آموزشهای کوتاه مدت بوده و با توجه به نیاز، آموزش تعمیر و نگهداری خودرو برای اولین در استان در این مرکز اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در این طرح، مسائلی مانند عوض کردن تایر، تسمه دینام، داشبورد، جوش آمدن موتور و تمامی مسائل بجز پیاده کردن موتور و گیربکش آموزش داده می شود.

وی عنوان کرد: این برنامه آموزشی 60 درصد انجام می شود و پس از پایان دوره، آزمون علمی و عملی گرفته می شود.

عباسی با اشاره به اینکه کسانیکه این دوره ها را با موفقیت طی کنند، گواهینامه فنی دارای کد معتبر بین المللی دریافت می کنند، یادآور شد: با توجه به استقبال خوب بانوان شهرستان، دوره های مکمل و پیشرفته تعمیر و نگهداری خودرو نیز برگزار می شود.

وی افزود: همچنین دوره آموزشی برای معتادان درحال ترک در دو کمپ ترک اعتیاد شهرستان در حال برگزاری است و در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه معتبر اهدا می شود.