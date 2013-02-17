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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

برگزاری اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران

برگزاری اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران

کرج - خبرگزاری مهر: اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران با حضور ائمه جماعات کل استان های کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش سراسری ائمه جماعات سازمان ملی استاندارد ایران با حضور ائمه جماعات کل استان های کشور و برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران قبل از ظهر یکشنبه در این سازمان واقع در کرج برگزار شد.

نقش بی بدیل روحانیون در ارتقای سطح فرهنگی

معاون توسعه مدیریت و امور پیشتیبانی سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه این مراسم بر حضور روحانیون در روند توسعه استاندارد تاکید کرد و افزود: روحانیون به عنوان مشاورین فرهنگی مدیران کل می توانند حکم دریافت کنند تا از وجود آنها بهره مند شویم.

شاهرخ رامزی افزود: نقش علما و روحانیت در ارتقای سطح فرهنگی جامعه و دعوت مردم جهت استفاده از تولیدات داخلی برای تولید کالای با کیفیت اهمیت بسزایی دارد.

معاون توسعه مدیریت و امور پیشتیبانی سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: اجرای سیاست و تدابیر سازمان در بین شورا در عرصه فرهنگ درون سازمانی و اجتماعی نقش بسزایی را تبیین کنیم.

استاندارد یعنی عقلایی و قوام بخشیدن به امور است

مشاور فرهنگی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ادامه جلسه گفت: استاندارد سازی به معنای عقلایی کردن و قوام بخشیدن به امور است.

حجت الاسلام میلانی نژاد تصریح کرد: ائمه جماعات استان های تبریز، خوزستان، کردستان، کرمان، مازندران، اردبیل، گیلان، زنجان، قم، اصفهان، همدان، بوشهر، لرستان، خراسان رضوی و یزد در این همایش حضور داشتند.

در پایان همایش ائمه جماعات استان های مختلف دغدغه و مشکلات خود را بیان کردند.
 

کد مطلب 1816975

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