قم در جايگاه دوم كاراته جوانان كشور ايستاد/ شايسته قهرماني بوديم

محمد قديمي در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر اينكه تيمش شايسته قهرماني كشور بود، نايب قهرماني اين تيم در پايان جدال مدعيان شركت كننده در پيكارهاي كاراته جوانان كشور را هديه‌اي به مردم قم و جامعه كاراته دانست و اظهار داشت: اميدوارم چهره درخشاني كه كاراته‌كاهاي قمي در اين پيكارها به نمايش گذاشتند در مسابقات برون مرزي سال جديد ميلادي موجب كسب افتخار براي كاراته و ورزش قم شود.

وي در ادامه با بيان اينكه مسابقات کاراته جوانان كشور از سطح بسيار بالايي برخوردار بود، اضافه كرد: در پایان مسابقات قهرمان کشوری کاراته جوانان، تیم تهران موفق شد با کسب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز بالاتر از سایرین بر سکوی نخست قرار بگیرد و تيم قم نايب قهرمان شد.

سرمربي تيم كاراته رده سني جوانان استان قم افزود: با برنامه ريزي فدراسیون کاراته مسابقات كاراته قهرماني كشور در رده سنی جوانان با جدال و رقابت 283 کاراته کا از استان‌هاي مختلف برگزار شد كه سرانجام تيم قم با كسب سه نشان طلا، نقره و برنز در جايگاه دوم ايستاد.

وي ياد آور شد: با مشخص شدن مدال آوران اوزان مختلف اين دوره از پيكارها، تیم تهران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز بر سکوی نخست قرار گرفت و تیم‌های گیلان و قم هر کدام با یک طلا، یک نقره و یک برنز مشترکاً دوم شدند، ضمن اينكه آذربایجان غربی با یک طلا و دو برنز به مقام سوم بسنده كرد.

قديمي با بيان اينكه تیم مرکزی با یک طلا و یک برنز در اين رقابت‌ها چهارم شد، اضافه كرد: همچنين تیم‌های کرمان و اصفهان با یک مدال نقره مشترکاً پنجم شدند و تیم‌های کرمانشاه، زنجان و کمیته رزمی مساجد با یک مدال برنز در مکان هفتم جای گرفتند.

وي در ادامه به اوزاني كه تيم قم موفق به كسب مدال در پيكارهاي رده سني جوانان شد اشاره كرد و بيان داشت: در اين رقابت‌ها كاراته‌كاهاي قمي در اوزان منهاي 76 كيلوگرم، به اضافه 76 كيلوگرم و همچنين وزن منهاي 68 كيلوگرم به مدال دست يافتند.

سرمربي تيم كاراته رده سني جوانان استان قم با بيان اينكه رقابت‌هاي اين رده سني در اوزان منهاي 55، 61، 67، 76 و به اضافه 76 كيلوگرم برگزار شد، افزود: نخستين مدال تيم جوانان قم در وزن منهاي 68 كيلوگرم به دست آمد جايي كه رقابت‌ها با حضور 58 نفر برگزار شد و حمید رضا عبادی از مرکزی در مکان نخست قرار گرفت، سامان داداشی از تهران در جای دوم ایستاد، آرمین صفری از کرمانشاه و مجید خان عینی از قم مشترکاً بر سکوی سوم قرار گرفتند.

وي افزود:‌ تنها مدال طلاي تيم اعزامي جوانان قم در وزن منهاي 76 كيلوگرم توسط علي نجفي به دست آمد در حايل كه در اين وزن 51 شرکت کننده حضور داشتند علی نجفی از قم صاحب رتبه نخست شد، عماد سلطانیان از اصفهان در جای دوم قرار گرفت، علیرضا بندری از گیلان و علی فریدی از آذربایجان غربی سوم مشترک شدند.

قديمي اظهار داشت:‌ در وزن به اضافه 76 كيلوگرم نيز كه با جدال 45 كاراته‌كا برگزار شد، کوشا تیموری از تهران به مدال طلا رسید، مسعود رحیمی از قم بر سکوی دوم ایستاد، مهدی حسینی از کمیته رزمی مساجد و علی وفایی نژاد از تهران مشترکاً عنوان سومی را بدست آوردند و در مجموع با وجود اينكه نايب قهرماني كشور را به دست آورديم اما انصافا اگر در ساير اوزان كاراته‌كاهاي ما با قرعه سخت مواجه نمي‌شدند شايسته قهرماني هم بوديم.