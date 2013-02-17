تنها گزینه جریانهای سوری مشارکت در گفتگوهای ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمران الزعبی" در گفتگو با شبکه البلادی عراق اظهار داشت: تنها گزینه پیش روی جریانهای سوری، مشارکت در گفتگوهای ملی و روند سیاسی برای بازسازی سوریه و رویارویی با توطئه جهانی علیه این کشور است.

وی افزود: طرح "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه تضمینهای گسترده ای در موضوع گفتگوها بر اساس قانون اساسی به همراه دارد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: ادعاهای مخالفان سوری درباره شرکت در گفتگوها دروغ است، چون این گفتگوها را بر مبنای شرایط خود می خواهند. چون کسی که خواهان گفتگو است شرطی نمی گذارد.