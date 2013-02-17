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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

عمران الزعبی:

تنها گزینه جریانهای سوری مشارکت در گفتگوهای ملی است

تنها گزینه جریانهای سوری مشارکت در گفتگوهای ملی است

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: تنها گزینه پیش روی جریانهای سوریه مشارکت در روند سیاسی و گفتگوهای ملی برای خنثی شدن توطئه جهانی علیه این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمران الزعبی" در گفتگو با شبکه البلادی عراق اظهار داشت: تنها گزینه پیش روی جریانهای سوری، مشارکت در گفتگوهای ملی و روند سیاسی برای بازسازی سوریه و رویارویی با توطئه جهانی علیه این کشور است.

وی افزود: طرح "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه تضمینهای گسترده ای در موضوع گفتگوها بر اساس قانون اساسی به همراه دارد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: ادعاهای مخالفان سوری درباره شرکت در گفتگوها دروغ است، چون این گفتگوها را بر مبنای شرایط خود می خواهند.  چون کسی که خواهان گفتگو است شرطی نمی گذارد.

 

کد مطلب 1816977

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