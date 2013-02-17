مشکلات مالی فلسطین و اوضاع خاورمیانه محور مذاکرات ابومازن در سفر به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس تریبون، ابومازن امروز شنبه در سفری سه روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و قرار است که با آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور در "ایوان صدر" دیدار کند.

بر اساس گزارش فوق این دومین سفر ابومازن به پاکستان در سه سال گذشته بوده و پیش از این قرار بود که رهبران دو کشور در لاهور مرکز پنجاب با یکدیگر دیدار کنند.

گفته می شود که ابومازن و زرداری در این دیدار درباره مسائل جهانی و خاورمیانه و مشکلات مالی فلسطین و کمک های پاکستان به این کشور گفتگو کنند.

ابومازن در این سفر همچنین از مردم و دولت پاکستان به خاطر حمایت از شناسایی فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عضو دائم این نهاد بین المللی در سال گذشته، قدردانی می کند.