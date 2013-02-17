رضا محسن پور معاون فرماندار بابلسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران صبح یکشنبه در مراسم معارفه معاون فرمانداری بابلسر اظهار داشت: با وجود تحریم اقتصادی و تبلیغات دشمنان علیه كشورمان، مردم هميشه در صحنه ایران اسلامي حماسه بزرگ 22 بهمن را در حمایت از انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری رقم زدند.

وی افزود: حضور با شكوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن نشان دهنده ايمان، ولايت مداري و بصيرت بالاي آنان است که با وجود برخي کاستي ها همچنان مدافع ارزش ها و اصول انقلاب اسلامي هستند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری با تاکید بر اینکه همدلی مردم و مسئولان، توسعه همه جانبه مناطق را به دنبال دارد، گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي وظیفه دارند با تدبير، برنامه ريزي دقيق، هم افزايي و همكاري برای خدمت رسانی به مردم تلاش كنند و قدردان ملت با بصیرت باشند.

حسیني نژاد با تاكید بر تبعیت از مقام عظمای ولایت افزود: رمز پیروزی ملت ایران در بیش از سه دهه عمر پر بركت نظام اسلامی، ولایت مداری و ولایت پذیری است.

وی با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه سال آتي گفت: انتخابات در آینده كشورمان اثر گذار است و باید مردم و مسئولین با بصيرت خود همواره به رهنمودها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامي توجه کنند.

در پايان اين مراسم رضا محسن پور به عنوان معاون جديد فرمانداري شهرستان بابلسر معرفی و از زحمات مهدي انتظاري قدرداني شد.