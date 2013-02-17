مخالفت فرمانداری با افزایش بیش از 16 درصدی کرایه حمل و نقل عمومی

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی باید ابتدا در شورای شهر به تصویب برسد و سپس توسط دستگاه بالا دستی به تصویب نهایی رسیده و اجرا شود. امسال نیز فرمانداری همانند گذشته از افزایش غیرمنطقی کرایه های حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: همه باید قوانین را رعایت کنند و براساس آن اقدام کنند. فرمانداری نیز از ایجاد مشکل برای شهروندان و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری می کند.

فرماندار تهران تاکید کرد: اجازه افزایش بیش از 16 درصدی حمل و نقل عمومی را نمی دهیم و از اجرای هرگونه مصوبه مغایر با آن جلوگیری می‌کنیم.