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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

مخالفت فرمانداری با افزایش بیش از 16 درصدی کرایه حمل و نقل عمومی

مخالفت فرمانداری با افزایش بیش از 16 درصدی کرایه حمل و نقل عمومی

فرماندار تهران گفت: با افزایش بیش از 16 درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی مخالفیم و اجازه اجرای آن را نمی دهیم.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی باید ابتدا در شورای شهر به تصویب برسد و سپس توسط دستگاه بالا دستی به تصویب نهایی رسیده و اجرا شود. امسال نیز فرمانداری همانند گذشته از افزایش غیرمنطقی کرایه های حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: همه باید قوانین را رعایت کنند و براساس آن اقدام کنند. فرمانداری نیز از ایجاد مشکل برای شهروندان و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری می کند.

فرماندار تهران تاکید کرد: اجازه افزایش بیش از 16 درصدی حمل و نقل عمومی را نمی دهیم و از اجرای هرگونه مصوبه مغایر با آن جلوگیری می‌کنیم.

کد مطلب 1816987

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