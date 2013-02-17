محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اين ايستگاه مطالعه 15 عنوان كتاب در دو نوع رحلي براي بزرگسالان و خشتي براي كودكان جهت مطالعه مراجعان به استانداري قرار داده خواهد شد.

وی افزود: اين ايستگاه مطالعه ماهانه با سه هزار نسخه كتاب شارژ خواهد شد و مراجعين به اين ايستگاهها مي توانند پس از خواندن كتاب آن ها را به نزديكترين ايستگاه مطالعه بياندازند.



امامزاده گفت: استان مازندران در نخستين مرحله از راه اندازي اين ايستگاه ها ، 5 ايستگاه مطالعه در 5 نقطه پرتردد استان واقع در فرودگاه دشت ناز ، استانداري، ترمينال اتوبوسراني دولت، بانك صادرات شعبه ميدان امام ساري و شهرداري ساري داير خواهد كرد.

وی بیان داشت: دومين ايستگاه مطالعه مازندران در استانداري افتتاح خواهد شد دومين ايستگاه مطالعه استان مازندران روز سه شنبه يكم اسفند با حضور استاندار مازندران ، مديركل كتابخانه هاي عمومي استان و جمعي از مديران كل استانداري در محل استانداري افتتاح خواهد شد.



نخستين ايستگاه مطالعه پيش از اين در فرودگاه بين المللي دشت ناز افتتاح شده بود و استانداري مازندران دومين مكان براي افتتاح اين ايستگاه خواهد بود.