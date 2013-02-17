رئیس جمهور فردا از 105 دانشجوی نمونه کشوری تقدیر می کند/ جزئیات جوایز

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: آیین تقدیر از 105 دانشجوی نمونه کشوری ساعت 10 و نيم فردا با حضور رئیس جمهور، وزرای علوم و بهداشت، روسای دانشگاههای تهران، روسای دانشگاههایی که دانشجوی برتر دارند، معاونان ستادی و راهبردی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این مراسم، از 80 دانشجوی نمونه دانشگاههای وزارت علوم و 25دانشجوی نمونه دانشگاههای وزارت بهداشت تقدیر به عمل می آید.

به گفته معاون دانشجویان داخل وزارت علوم، هر دانشجوی نمونه می تواند در این مراسم یک همراه داشته باشد.

بذرافشان درباره جزئیات جوایز برگزیدگان کشوری، گفت: کمک هزینه سفرهای زیارتی، همچنین مبلغ 3.5 میلیون تومان به دانشجویان دکتری، مبلغ 3 میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 2.5 میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی و کاردانی از سوی هر دو وزارتخانه به دانشجويان نمونه اعطا می شود.

به گزارش مهر، برای نخستین بار در طول برگزاری جشن دانشجوی نمونه کشوری، امسال لباسی متناسب با این دانشجویان که البته کمی متمایز از لباس دانش آموختگی‌ است، طراحی و تهیه شد.

پیش از این، دانشجویان نمونه کشوری برای حضور در این جشن از لباس دانش آموختگی‌شان استفاده می کردند، اما لباس تازه طراحی شده به رنگ سرمه ای و بدون کلاه است.

روی این لباس آرم جشن دانشجوی نمونه کشوری و پرچم ایران طراحی شده و مدل آن برای دانشجویان زن و مرد که در این مراسم تقدیر خواهند شد، یکسان است.