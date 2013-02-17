به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه اين موسسه پس از حضور موفق در شانزدهمین بازار فيلم جشنواره بين المللي فیلم فجر و در راستاي معرفي سينماي پس از انقلاب و مذاکره با سينماگران معتبر کشورهاي مختلف، اين‌بار نیز همچون سال گذشته در سالن اصلي بازار فيلم جشنواره بين المللي برلين (سومين رويداد معتبر سينماي دنيا) فعاليت خود را آغاز کرد.



اين موسسه در کنار تعامل بيشتر با نمايندگان و شرکت‌هاي تهيه‌کننده، توزيع‌کننده و خريدار فيلم علاوه بر ارائه فيلم‌هاي سينمايي دوره‌اي پيشين به معرفي و بازاريابي فيلم‌هاي سينمايي جديدي همچون "آفتاب، مهتاب، زمین" علي قوي‌تن، "برلین منفی 7" رامتین لوافی، "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" محمدهادی کریمی و "زیباتر از زندگی" ساخته انسیه شاه‌حسینی پرداخت.



همچنين در اين بازار موسسه رسانه‌هاي تصويري در راستاي حضور پررنگ‌تر فيلم هاي ايراني در جشنواره هاي معتبر بين المللي ملاقات ها و مذاکراتی با نمایندگان و مدیران جشنواره های بین المللی همچون جشنواره شیکاگو (آمریکا)، فسیوال فیلم های جنگی (فرانسه)، مونترال (کانادا)، پالم اسپرینگ (آمریکا)، شب‌های سیاه تالین (استونی)، فستیوال کودک (هند)، ورشو (لهستان)، منقدین کن (فرانسه)، المپیا (یونان)، مسکو (روسیه)، فیوجی فامیلی (ایتالیا)، هامبورگ (آلمان)، اولو (فنلاند)، پیفان (کره)، دلالسینا (ایتالیا)، لوکارنو (سوئیس)، در یک فیلم فستیوال (ایتالیا)، ونیز (ایتالیا)،شنینگل (آلمان)، زلین (جمهوری چک) کارلووی واری (جمهوری چک )، گیف (مکزیک)، میل والی (آمریکا) و لوس آنجلس (آمریکا) صورت گرفت و محصولات موسسه معرفی شد.



علاوه بر آن در این مدت مذاکرات متعددی با کمپانی‌هاي معتبر خارجی صورت گرفت که منجر به عقد چند پيش قرارداد خريد و فروش شده است. این بازار از روز پنج‌شنبه 19 بهمن ماه فعالیت خود را آغاز و جمعه 27 بهمن ماه به کار خود پایان داد.