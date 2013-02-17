تجمع دانش آموزان و فرهنگیان تهران در اعتراض به کشتار مردم بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراض آمیز نسبت به کشتار حکومت آل خلیفه صبح یکشنبه در میدان فلسطین برگزار شد. در این تجمع دانش آموزان و فرهنگیان مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهر تهران حضور داشتند. دانش آموزان و فرهنگیان در ابتدای این تجمع شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو، مرگ بر انگلیس را سر دادند.

در ادامه این مراسم شیخ راشد الراشد یکی از مبارزان بحرینی با جنایات آل خلیفه که در این تجمع حضور داشت طی سخنانی گفت: ملت بحرین با توجه به جنایات انجام شده علیه مردم به رهبری ارتش آمریکا و عربستان در صدد دستیابی به آزادی و استقلال خود است و در این راه نیز همواره از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بهره می برد.

وی افزود: مردم مبارز بحرین از روز گذشته وارد سومین سال مبارزات خود شدند و تاکنون نیز شهدای بسیاری تقدیم انقلابشان کرده اند.

به گفته راشد، جوانان بحرینی همواره درطول این دو سال مبارزه غیرت و روح عزت وکرامت شما جوانان ایرانی را سر لوحه مبارزات انقلابی خود قرار داده اند و همواره از فرمایشات مقام معظم رهبری در مبارزات خود الهام می گیرند.

وی تصریح کرد: من به شما می گویم که مشکلات جهان و منطقه همه از توطئه های امریکا و انگلیس است اما ما تا دستیابی به استقلال مان در این راه مبارزه خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت ضمن محکوم کردن جنایات آل خلیفه گفت: امروز مردم بحرین پس از دو سال مبارزه شهیدان بسیاری داده و بسیاری نیز یا در زیر شکنجه هستند و یا زیر شکنجه جان خود را از دست داه اند اما ما امروز به شما می گوییم دانش آموزان و فرهنگیان و همه ملت ایران در کنار شما هستند.

وی افزود: اگرچه مردم بحرین تاکنون در مبارزات خود از ما کمک نخواسته اند امام ما وظیفه خود می دانیم تا آنها را در راه ستیابی به استقلال کمک کنیم.

اختری افزود: وقتی یک خانه صهیونیسم آتش می گیرد در کل دنیا سر وصدا به پا می شود اما کشورهای غربی و امریکا در برابر این جنایات سکوت کرده اند. آنها حتی به رسانه های خود اجازه انعکاس این جنایات را نمی دهد این سکوت تاکی قرار است ادامه پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد تا به زودی جشن پیروزی مردم بحرین را در میدان فلسطین برگزار کنیم.

وی در پایان صحبتهای خود به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اتحاد بین سران قوا اشاره کرد و گفت: با تکیه بر صحبتهای رهبری سران قوا باید دست به دست یکدیگر داده به گفته های ایشان عمل کرده و مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.

در پایان این مراسم بیانیه دانش آموزان و فرهنگیان در حمایت از مرم مظلوم بحرین و محکوم کردن جنایات آل خلیفه قرائت شد.

حاشیه

*دانش آموزان شرکت کننده در این تجمع بسیاری از رهگذران را دعوت به حضور در این تجمع و سر دادن شعار می کردند.

*تعدادی دیگراز دانش آموزان نیز عکس های دانش آموزان شهید شده بحرینی را در دست گرفته و شعار مرگ بر آل خلیفه سر می دادند.

*علی یزدی خواه مدیر کل آموزش و پرورش شهرتهران، امانی معاون آموزش و پرورش شهر تهران و جمعی دیگر از مدیران این اداره کل در این مراسم حضور داشتند.