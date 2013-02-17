نوازندگان به سینمای تارکوفسکی ادای احترام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجرا از کوارتت تارکوفسکی در حالی اجرا شد که مخاطبان علاقمند به این نوع موسیقی در کمال نظم و آرامش در جایگاه خود مستقر شدند.
در گروه کوارتت تارکوفسکی، فرانسوا کوتوریه پیانو مینواخت و آنیا لخنر نوازنده ویلنسل، ژانلویی متینیه آکوردئوننواز و ژان مارک لارش ساکسیوفون سوپرانو مینواخت و برداشتی از فیلمهای تاثیرگذار تارکوفسکی را روی صحنه بردند.
این گروه موسیقی در مجموع اجرای خود ساختار موسیقایی و رفت و برگشتهای بین نواهای سازهای موسیقی را از فضای فیلمهای تارکوفسکی گرفته بودند و تصاویر فیلمهای این کارگردان بزرگ در لابلای آوا و نواهای موسیقی این گروه آلمانی و فرانسوی شنیده میشد.
اجرای آنها علاوه بر تداعی و ادای دین به سینمای تارکوفسکی، المانهایی از موسیقی پرگولزی،باخ و دمیتری شوستاکوویچ نیز در این گروه شنیده میشد که با ظرافت خاصی در فضای بداهه توسعه یافته است.
وجود المانهایی از موسیقی آهنگسازانی چون پرگولزی،باخ و شوستاکوویچ در اجرای کوراتت تارکوفسکی در حالی در فضای بداهه توسعه پیدا کرد که طبق یادداشت این گروه در دفترچه معرفی جشنواره نوشته شده است که ذات بداهه و تکامل یافتن قطعات در لحظه، تمرکز و توجه جدی مخاطب به عنوان رکن پنجم توسعه یافتن فضاسازیها را نیز میطلبد.
در حاشیه چه گذشت
- شان حضور گروه کوارتت تارکوفسکی در تالار وحدت در بخش بین الملل جشنواره به درستی رعایت شد.
- رامین صدیقی کارشناس بخش بین الملل و مسئول گروه های این بخش در سالن حضور داشت و مجموع تمهیدات برای یک اجرای خوب در حوزه صدای سالن و مسایل دیگر را فراهم میکرد.
- در این اجرا شاخص ترین نوازندگان فرانسوی و آلمانی حضور داشتند. به این معنا که "فرانسوا کوتوریه" از جمله آهنگسازانی است که با آلبوم "انور براهم" در ایران او را به خوبی میشناسند.
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