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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

در کوارتت فرانسه و آلمان

نوازندگان به سینمای تارکوفسکی ادای احترام کردند

نوازندگان به سینمای تارکوفسکی ادای احترام کردند

کوارتت تارکوفسکی با حضور نوزاندگان فرانسوی و آلمان به عنوان دومین اجرای این گروه در بخش بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر دیشب در تالار وحدت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجرا از کوارتت تارکوفسکی در حالی اجرا شد که مخاطبان علاقمند به این نوع موسیقی در کمال نظم و آرامش در جایگاه خود مستقر شدند.

در گروه کوارتت تارکوفسکی، فرانسوا کوتوریه پیانو می‌نواخت و آنیا لخنر نوازنده‌ ویلنسل، ژان‌لویی متینیه آکوردئون‌نواز و ژان مارک لارش ساکسیوفون سوپرانو می‌نواخت و برداشتی از فیلم‌های تاثیرگذار تارکوفسکی را روی صحنه بردند.

این گروه موسیقی در مجموع اجرای خود ساختار موسیقایی و رفت و برگشت‌های بین نواهای سازهای موسیقی را از فضای فیلم‌های تارکوفسکی گرفته بودند و تصاویر فیلم‌های این کارگردان بزرگ در لابلای آوا و نواهای موسیقی این گروه آلمانی و فرانسوی شنیده می‌شد.

اجرای آنها علاوه بر تداعی و ادای دین به سینمای تارکوفسکی، المان‌هایی از موسیقی پرگولزی،باخ و دمیتری شوستاکوویچ نیز در این گروه شنیده می‌شد که با ظرافت خاصی در فضای بداهه توسعه یافته است.   

وجود المان‌هایی از موسیقی آهنگسازانی چون پرگولزی،باخ و شوستاکوویچ در اجرای کوراتت تارکوفسکی در حالی در فضای بداهه توسعه پیدا کرد که طبق یادداشت این گروه در دفترچه معرفی جشنواره نوشته شده است که ذات بداهه و تکامل یافتن قطعات در لحظه، تمرکز و توجه جدی مخاطب به عنوان رکن پنجم توسعه یافتن فضاسازی‌ها را نیز می‌طلبد.

در حاشیه چه گذشت

- شان حضور گروه کوارتت تارکوفسکی در تالار وحدت در بخش بین الملل جشنواره به درستی رعایت شد.

- رامین صدیقی کارشناس بخش بین الملل و مسئول گروه های این بخش در سالن حضور داشت و مجموع تمهیدات برای یک اجرای خوب در حوزه صدای سالن و مسایل دیگر را فراهم می‌کرد.

- در این اجرا شاخص ترین نوازندگان فرانسوی و آلمانی حضور داشتند. به این معنا که "فرانسوا کوتوریه" از جمله آهنگسازانی است که با آلبوم "انور براهم" در ایران او را به خوبی می‌شناسند.

 

کد مطلب 1817019

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