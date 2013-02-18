محمد زارع فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت جبهه هماهنگی اصلاحات در انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: ستادهای جبهه مردمی اصلاحات تشکیل شده است، در استان‌های و شهرستان‌های بزرگ ستادهایی را آماده کرده ایم و در تمام استان ها کمیته های مختلفی فعالیتشان را شروع کردند.



وی با بیان اینکه تیم های مخصوص انتخابات شورای شهر در کنار شورای راهبردی برای انتخابات در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: افراد با نفوذی درخواست کرده اند در لیست ما باشند.ما تلاش می کنیم از افرادی که وجهه اجتماعی سیاسی و برنامه های برای حوزه های شهری و روستاها داشته باشند استفاده کنیم.



دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات با تاکید بر اینکه این دوره شلوغ ترین انتخابات شورای شهر را شاهد هستیم، گفت: در انتخابات این دوره ، در شهر تهران چند کرسی را برای اصلاح طلبان در شورای شهر درنظر داریم .



وی با بیان اینکه از اعضای فعلی شورای شهر تهران حمایت نمی کنیم، اضافه کرد: از عملکرد فعلی شورای شهر تهران راضی نیستیم چرا که تهران را به بن بست کشانده است.



زارع فومنی ادامه داد: در انتخابات این دوره شوراها چهره های جدید معرفی می کنیم که تخصص های لازم برای حضور در شورای شهر را داشته باشند.



تا چند هفته آینده نامزد اصلاح طلبان مشخص می شود

زارع فومنی در خصوص فعالیت اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: افرادی در شورای هماهنگی اصلاحات در حال بررسی هستند که با نظر سنجی میزان محبوبیت و نفوذ اجتماعی و سیاسی این افراد سنجیده می شود.



وی با بیان اینکه اگر اشخاصی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی ، محمد خاتمی، سید حسن خمینی و یا ناطق نوری کاندیدا می شدند، دیگر کاندیدای اصلاح طلب کناره گیری می کردند، افزود: تا چند هفته آینده رسما کاندیدای خود را در همایش یا نشست مطبوعاتی با حضور خود کاندیدای اصلاح طلب معرفی می کنیم.



دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات تاکید کرد: تاکنون شورای راهبردی جبهه مردمی اصلاحات از کسی حمایت نکرده است.



زارع فومنی در پایان با بیان اینکه اگر اصلاح طلبان کاندیدا نداشته باشند از نامزدی کاندیدای میانه رو اصول گرا حمایت می کنند، خاطر نشان کرد: در صورت حضور علی لاریجانی در انتخابات وی گزینه مطلوبی است و اگر اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات نداشته باشند قطعا یکی از گروه هایی که از لاریجانی حمایت می کند، جبهه مردمی اصلاحات است.