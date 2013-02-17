انتخابات در ایران جلوه ای زیبا از مردم سالاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار گفت: انتخابات ایران نمونه ای از مشارکت مردم در اداره امور کشور است و ملت بزرگ ایران همواره با حضور پرشکوه در انتخابات های مختلف جلوه های زیبایی از مردم سالاری را خلق کرده اند.

نجار تصریح کرد همه مقدمات لازم در استان کرمان برای بر گزاری هر چه بهتر انتخابات سال آینده آماده است.

وی با اشاره به اینکه 1950 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده و روند آموزش دست اندر کاران انتخابات در حال انجام است، گفت: اهتمام همه مسئولین برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه همه باید با اطاعت بی چون چرا از مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای( مد ظله العالی) به مبارزه با توطئه های دشمنان قسم خورده نظام برویم.