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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

حسینی خبرداد:

دوره آموزشی "شعرخوانی و نقش آن در پرورش و رشد" در یاسوج برگزار می شود

دوره آموزشی "شعرخوانی و نقش آن در پرورش و رشد" در یاسوج برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یاسوج از برگزاری دوره آموزشی "شعرخوانی و نقش آن در پرورش جنبه های رشد" در یاسوج خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هانی حسینی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: این دوره آموزشی برای اولین بار  با حضور 24 نفر از مربیان این کانون در استان برگزار می شود

حسینی، پرورش استعداد های کودکان ونوجوانان مطابق با تعلیم و تربیت اسلامی و تاکید بر استفاده از هنر در تربیت کودکان را از اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

وی بیان کرد: این کارگاه از فردا دوشنبه در دو بخش شعرخوانی و روانشناسی به مدت چهار روز برگزار می شود.

حسینی یادآور شد: در این کارگاه اساتید برجسته ای از استان در این دو بخش به تدریس می پردازند.

وی تاکید کرد: برگزاری این دوره های آموزشی منجر به ارتقای سطح علمی و فعالیت مربیان فرهنگی و هنری در استان می شود.

کد مطلب 1817039

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