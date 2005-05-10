شالوم : حماس مي خواهد اسراييل را نابود سازد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه با اعلام اين خبر افزود، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گفت : منطقي نيست كه ما طرح عقب نشيني را اجرا كنيم .



وي افزود : اگر اين طرح اجرا شود هيچ چيزي اتفاق نخواهد افتاد بنابراين بايد در اين طرح تجديد نظر شود و به اين موضوع توجه شود كه حماس درحال تقويت صفوف خود است و مي خواهد اسراييل را نابود سازد .

وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گفت: ما نبايد اين طرح را قبول كنيم زيرا به خود كشي منجر خواهد شد.



شالوم تنها وزير كابينه شارون است كه چنين پيشنهادي را مطرح كرده است اما درعين حال مدعي شد:حماس مي خواهد شيوه و رويكرد حزب بالله لبنان را در پيش بگيرد و دولت خود را در نوار غزه تشكيل دهد.

راديو ارتش اسراييل اعلام كرد: هيچ كشوري درجهان نيست كه موافق باشد به يك گروه مسلح ازطريق مشاركت در انتخابات اجازه داده شود تا كشورهاي همجوار را تهديد كند.

شايان ذكراست كه اظهارات خصمانه اين وزير رژيم صهيونيستي درحالي ابراز مي گردد كه براساس توافقات قبلي شارون وابومازن درشرم الشيخ قراربود كه طرفين دراولين قدم براي اجراي آتش بس تعهداتي را انجام دهند كه درليست تعهدات تل آويو مي توان عقب نشيني از غزه را نام برد.