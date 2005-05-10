توكلي اصولگرايي خود را به نفع مردم ثابت كرد// با تمام وجود به توليد ثروت و امنيت سرمايه در كشور مي انديشم// مبارزه با فساد خط قرمز ندارد// هيچ گروهي براي كابينه من تصميم گيري نخواهد كرد // برخورد پليسي با حوزه فكر را نمي پسندم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وي در ادامه نشست خبري خود، در پاسخ به سوالي در خصوص كناره گيري نامزدهاي اصولگرا از عرصه رقابت هاي انتخاباتي براي دستبابي به اجماع گفت: به عنوان يك شهروند از توكلي كه از نامزدي در انتخابات انصراف داد تقدير مي كنم و معتقدم اين حركت زيبنده، ثابت كرد كه او اصولگرايي است كه عملا دغدغه مردم و نظام را دارد.

قاليباف افزود: اگر به نظر سنجي ها نگاه كنيم شايد توكلي بعد از اينجانب از وضعيت مناسب تري نسبت به ساير نامزدها برخوردار بود، اما ايشان تا همين حالا نيز در چارچوب ميثاق نامه اصولگرايان رفتار كرده تا انشاء الله زودتر به اجماع دست يابيم.

كانديداي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در پاسخ به سوالي در خصوص "رابطه تحريم انتخابات" با "عدم حضور "برخي افراد در انتخابات" گفت : برخي افراد به دلايل مختلف نمي توانند پاي صندوق هاي راي حضور يابند، اما نبايد آنها را جزو كساني دانست كه انتخابات را تحريم مي كنند.

وي با بيان اين كه "فقط كساني كه رسما اعلام كرده يا اعلام مي كنند كه انتخابات را تحريم مي كنند، تحريم كنندگان انتخابات محسوب مي شوند" افزود : بدون ترديد مردم عزيز ما كه ترجيح مي دهند در تعيين سرنوشت خود فعالانه مشاركت داشته باشند ، در اين مرحله از انتخابات كه انتخاباتي است كه رقابت تا دقيقه 90 ادامه دارد و قضاوت درباره نتيجه آن دشوار است، حضور خواهند يافت.

خبرنگاري از فرمانده سابق نيروي انتظامي سوال كرد "آيا در صورتي كه در رقابت هاي انتخاباتي پيروز نشويد، به ناجا باز مي گرديد ؟".

دكتر قاليباف پاسخ داد: من به مقابل خود و آينده مي نگرم و تلاش مي كنم به درستي خود را به مردم معرفي كنم تا انشاء الله در آينده در جايگاهي مناسب به ملت خدمت كنم.

وي افزود: نيروي انتظامي تنها مكان خدمت گذاري به ملت نيست و اگر كسي توان خدمت به مردم را داشته باشد، جايگاه آن براي او اهميت ندارد. من هم ترجيح مي دهم از فرصت هاي آينده براي خدمت به مردم استفاده كنم و تصميم ندارم به نيروي انتظامي برگردم.

كانديداي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي در خصوص "احتمال وجود موانع خدمت رساني به ملت در آينده" اظهار داشت: من به هيچ وجه به وجود حاكميت دوگانه اعتقاد ندارم .

وي افزود: روزي كه وارد نيروي انتظامي شدم بسياري از دوستان مسايلي را درباره ممانعت برخي افراد و مراكز داراي نفوذ و رابطه از تحقق برنامه هايم اظهار مي داشتند، اما هيچ چالشي نتوانست مانع از خدمت گذاري و انجام وظايف اينجانب شود.

قاليباف ادامه داد: امروز هم برخي چالش ها وجود دارد، اما اگر خرد جمعي را به كار گيريم و از مشاركت معني دار و تاثيرگذار مردم بهره مند شويم ، با استفاده از رويكرد علمي و تجارب گذشته و تكنولوژي پشت ديوارها نخواهيم ماند و مي توانيم برنامه هاي خود را اجرا كنيم.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در ادامه به فعاليت هاي خود در اين ستاد اشاره كرد و خاطر نشان كرد: هنگامي كه مبارزه با قاچاق را آغاز كردم، برخي افراد و مراكز قدرت و ثروت، به صورت طبيعي در برابر از دست رفتن رانت هاي خود ايستادگي كردند، اما نه تسليم آنها شدم و نه با آنان وارد معامله شدم.

دكتر قاليباف اضافه كرد: با وجود آنكه 70 درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و در قالب قانوني وارد مي شود، در طول مدت خدمت خود در ستاد، همه اسكله هاي غير مجاز را شناسايي و معرفي كردم و با وجود فشارهاي صاحبان رانت، 33 اسكله غير مجاز را هم مسدود كردم و اين روند بدون هيچ حد و مرزي ادامه خواهد داشت.

از كانديداي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در خصوص پرونده وبلاگ نويسان سوال شد.

قاليباف گفت : با هرگونه برخورد پليسي و انتظامي و قهري با موضوعات حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي مخالفم و نگاه امنيتي به اين مسايل را نگاه درستي نمي دانم.

وي افزود : اگردر جايي برخي افراد مرتكب خطايي شده اند، خودشان بايد پاسخگوي رفتارشان باشند، اما بخشي كه مورد گلايه جامعه قرار گرفته است، اين است كه برخي برخوردها گزينشي، سليقه اي و ابزاري است كه اين برخورد مورد پسند من نيست.

فرمانده سابق ناجا تاكيد كرد: اگر خطايي صورت گرفته است، اين خطا مشخص بود و دستگاه قضايي هم حكم خود را به صورت مشخص اعلام كرد و ما آن زمان به عنوان ضابطين قضايي در چارچوب قانون به وظايف خود در اين زمينه عمل كرديم .

قاليباف توضيح داد: البته در برخي موارد هم نسبت به برخي برخوردهاي كاركنان ناجا اعتراض شد و شكايت هايي نيز در اين زمينه مطرح و به آنها رسيدگي شد و البته قوه قضاييه است كه بايد در اين زمينه تصميم نهايي را بگيرد.

خبرنگاري از قاليباف در خصوص "سرمايه گذاري خارجي در كشور" سوال كرد.

وي پاسخ داد: با تمام وجود به توليد ثروت در كشور اعتقاد دارم و معتقدم حتما بايد زمينه هاي امنيت سرمايه گذاري خارجي فراهم شود و اين مساله، در برنامه هاي اقتصادي اينجانب كه در آينده اعلام مي شود نيز، با منطق و روشي خاص مورد تاكيد قرار گرفته است.

"پولداري امر پسنديده اي است و آنچه كه در اسلام مورد نكوهش قرار گرفته است، پول دوستي و ثروت اندوزي و مصرف گرايي است. اگر توليد نباشد، معيشت و كار و رفاه هم ايجاد نخواهد شد و در نتيجه فقر بين جامعه تقسيم مي شود و با جامعه اي روبروييم كه همه بدبختند ! كه اين موضوع اصلا عقلاني و مورد پسند جامعه ايراني نيست."

دكتر قاليباف اضافه كرد: بايد سهم كشورمان از اقتصاد جهاني مشخص شود و نه تنها سرمايه هاي خارجي را جذب كنيم بلكه بايد سرمايه هاي داخلي را كه با رفتارهاي خود به كشورهاي همسايه فراري داده ايم، به كشور بازگردانيم.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص "عدالت" نيز اظهار داشت: ناعدالتي از مسايلي است كه موجب ناراحتي جامعه ما شده است و در ساليان گذشته شكاف اقتصادي تا جايي زياد شده است كه پول بيشتر در اختيار افراد كمتر، و پول كمتر در اختيار افراد بيشتر قرار گرفته است و مقابله با اين مساله از برنامه هاي اساسي و جدي اينجانب است.

وي تصريح كرد: مادامي كه دولت را توسعه يافته نكنيم و رانت نفت را از دولت نستانيم و اجازه ندهيم خصوصي سازي در رقابت سالم بين مردم رشد كند و دولت فقط نقش كنترلي و نظارت بر آن را بر عهده گيرد، عدالت اجتماعي بر قرار نخواهد شد.

خبرنگاري از كانديداي اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري درباره "وابستگي او به اردوگاه اصولگرايان و احتمال تشكيل شركت سهامي احزاب در كابينه " سوال كرد.

قاليباف پاسخ داد: اينجانب به هيچ حزب و گروهي وابستگي ندارم و نامزد هيچ حزب و گروهي نيستم و سعي مي كنم در آينده نيز اين روند را ادامه دهم تا مجبور نشوم يك شركت سهامي به جاي دولت تشكيل دهم .

وي در عين حال متذكر شد: حمايت احزاب و گروه هايي كه قانوني هستند و مي خواهند از من حمايت كنند را مي پذيرم ، اما پذيرش اين حمايت به معناي آن نيست كه افراد و گروه ها در كابينه آينده اينجانب سهم دارند و آنها با اين پيش شرط مي توانند در خصوص حمايت يا عدم حمايت از اينجانب تصميم گيري كنند.

قاليباف در پاسخ به سوال ديگري در خصوص "جايگاه و وضعيت رسانه ها در دولت احتمالي آينده خود" اظهار داشت: دنياي امروز دنياي ارتباطات است ، اما وضعيت رسانه هاي كشورمان بهتر از وضعيت اقتصاد ما نيست و حتما بايد به اين مساله توجه شود.

وي افزود: امروز متاسفانه خبرگزاري ها و مطبوعات ما سهم ناچيز و نادري در افكار عمومي منطقه و جهان دارند و آنگونه كه ورزشكاران در حوزه ورزش قهرماني در برخي مقاطع باعث افتخار كشور مي شوند، خبرگزاري ها و مطبوعات ايراني در عرصه بين الملل حرفي براي گفتن ندارند و اين موضوع زيبنده ما كه به جهانيان به عنوان اهالي فرهنگ هنر و پيشرو در علوم انساني معرفي شده ايم، نيست.