توجه به حریم آثار تاریخی شیراز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت آثار تاریخی این شهر افزود: در حال حاضر استان فارس بیش از 30 درصد آثار تاریخی کشور را در خود جای داده و نیمی از آثار ثبتی کشور نیز در فارس و شیراز است.

وی تصریح کرد: در راستای حفظ این آثار حریم هایی مشخص شده که متاسفانه برخی از این حریم ها کارشناسی شده نیست.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه طرح اصلاح حریم عرفان در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: این طرح به تازگی ابلاغ شد و همچنین با هماهنگی های انجام شده وضعیت بافت تاریخی و فرسوده شیراز نیز ساماندهی می شود.

نقیب زاده افزود: طرح نگهداری از خانه های تاریخی در بافت فرسوده با همکاری شهرداری شیراز و سازمان میراث فرهنگی انجام می شود که هزینه های آن 50 درصد بر عهده شهرداری و 50 درصد بر عهده میراث است.

طرح محدوده ترافیکی شیراز نشان از هماهنگی مسئولین است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن طرح محدوده ترافیکی شیراز، گفت: این طرح از اردیبهشت ماه سال آینده قابل اجراست.

عضو شورای شهر شیراز افزود: هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده که نشان از هماهنگی میان تمامی دستگاه های اجرایی و قانونگذار شیراز است.