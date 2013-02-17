برپایی جشن تکلیف 218 دختر اروندکناری

سامی شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دانش آموزان باید از این پس به تکلیف مهمی که بر گردن آنها نهاده شده به خوبی عمل کنند.

وی افزود: این دختران باید به درستی وظیفه خود را نسبت به خود، خانواده و جامعه اسلامی ادا کنند.

شعبانیان با تاکید بر ادای نماز در اول وقت توسط دانش آموزان اظهار کرد: دختران در آغاز رسیدن به سن تکلیف باید الگویی مناسب همچون حضرت فاطمه(س) را برای خود انتخاب کنند.

وی گسترش معنویت و اخلاق در جامعه اسلامی و برپایی فرائض دینی در میان جوانان و به عنوان مهمترین برکات پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد.

رئیس اداره آموزش وپرورش اروندکنار از توجه ویژه این اداره به در اولویت قرار گرفتن برنامه نماز، قرآن و عترت در مدارس این شهر خبر داد.

در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر اروندکناری پس از اجرای برنامه های متنوع و خواندن نماز شکر، هدایایی نیز به رسم یادبود به دانش آموزان اهدا شد.