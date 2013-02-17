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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

شعبانیان خبرداد:

برپایی جشن تکلیف 218 دختر اروندکناری

برپایی جشن تکلیف 218 دختر اروندکناری

اروندکنار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش اروندکنار گفت: جشن تکلیف 218 دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی روز گذشته در محل مجتمع فاطمه زهرا(س) شهر مرزی اروندکنار بر پا شد.

سامی شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دانش آموزان باید از این پس به تکلیف مهمی که بر گردن آنها نهاده شده به خوبی عمل کنند.

وی افزود: این دختران باید به درستی وظیفه خود را نسبت به خود، خانواده و جامعه اسلامی ادا کنند.

شعبانیان با تاکید بر ادای نماز در اول وقت توسط دانش آموزان اظهار کرد: دختران در آغاز رسیدن به سن تکلیف باید الگویی مناسب همچون حضرت فاطمه(س) را  برای خود انتخاب کنند.

وی گسترش معنویت و اخلاق در جامعه اسلامی و برپایی فرائض دینی در میان جوانان و به عنوان مهمترین برکات پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد.

رئیس اداره آموزش وپرورش اروندکنار از توجه ویژه این اداره به در اولویت قرار گرفتن برنامه نماز، قرآن و عترت در مدارس این شهر خبر داد.

در مراسم  جشن تکلیف دانش آموزان دختر اروندکناری پس از اجرای برنامه های متنوع و خواندن نماز شکر، هدایایی نیز به رسم یادبود به دانش آموزان اهدا شد.

کد مطلب 1817053

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