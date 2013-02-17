کنترل بازار شب عید کرج با تشکیل جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: این تصمیم برای رفاه حال شهروندان و ایجاد امنیت روانی بیشتر در بازار اتخاذ شده و به زودی این جلسه برگزار می شود.



وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته اقلام و مواد پروتئینی مورد نیاز شهروندان تامین و ذخیره سازی شده و در صورت تقاضا از سوی مردم در سطح بازار توزیع می شود.



فرماندار کرج با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی به منظور تامین مایحتاج ضروری مردم در آستانه سال جدید وجود ندارد، یادآور شد: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین مجمع امور صنفی شهرستان کرج نمایشگاه های بهاره نیز در هفت نقطه شهرستان برپا می شود تا مردم بتوانند با سهولت و دسترسی آسان نسبت به خرید شب عید خود اقدام کنند.



ایران نژاد گفت: عرضه محصولات پروتئینی و همچنین ارزاق و سایر کالاهایی که در این نمایشگاه ها عرضه می شود بر اساس نرخ مصوب دولتی است که برای تحقق این مهم نیز در جلسه فوق العاده تنظیم بازار شهرستان تدابیر لازم اندیشیده می شود.

