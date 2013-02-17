رسالت اصحاب رسانه در البرز به دلیل تعدد قومیت بسیار سنگین است

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان نوپای البرز علاو بر نیاز شدید به اقدامات و فعالیت های عمرانی و زیرساختی، نیازی جدی به فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه به منظور تعامل و همکاری هر چه بیشتر مردم و مسئولان و ایجاد زمینه برای حضور در صحنه مختلف سیاسی اجتماعی است.

وی افزود: در استان البرز قومیت های مختلف و متعدد با آداب و رسوم متفاوت از اقصی نقاط کشورمان گرد هم آمده اند و ایجاد همدلی و وحدت میان آنها به منظور سرعت بخشیدن مسیر رشد و پیشرفت استان ضروری است.

وی تاکید کرد: در این میان نقش رسانه های گروهی اهمیت خاصی دارد تا با ادای صحیح رسالت خویش در مسیر ایجاد این همدلی و در واقع مسیر رشد و پیشرفت استان گام بردارند.

حجت الاسلام مسعودی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در استان اظهار داشت: مقوله فرهنگی و اقدامات و فعالیت های فرهنگی در البرز از حساسیت دو چندانی برخوردار خواهد بود و باید رونقی بیش از این پیدا کند که در این میان نیز نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه نقشی موثر خواهد بود

وی با اشاره به حضور شایسته مردم استان البرز در صحنه های سیاسی اجتماعی به ویژه راهپیمائی 22 بهمن، انتخابات مجلس شورای اسلامی و سالروز حماسه 9 دی تصریح کرد: انعکاس صادقانه اخبار و عملکرد مسئولان به مردم موجب می شود که مردم همواره در کنار مسئولان و دولتمردان بوده و اعتماد لازم بین آنها وجود داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز افزود: بی شک تعامل، همکاری و ارتباط دوسویه و موثر اصحاب رسانه البرز با مسئولان و انعکاس به موقع و مطلوب اخبار موجب حضوری شایسته در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی شده است.