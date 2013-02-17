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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

جعفری آذر خبر داد:

بهره برداری از آرشیو الکترونیکی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

بهره برداری از آرشیو الکترونیکی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: همزمان با سراسر کشور در اسفند ماه سال جاری آرشیو الکترونیکی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی به بهره برداری خواهد رسید.

علی جعفری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با بهره برداری از آرشیو الکترونیکی، ارائه خدمات مربوط به ثبت احوال بدون توجه به محل صدور قابل امکان خواهد بود.

 

وی در خصوص کارت ملی هوشمند گفت: این کارت قرار است جایگزین کارت ملی شود و با اتصال به یک کارتخوان  می توان به اطلاعات آن دست یافت که با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود.

 

جعفری آذر با اشاره به امکانات این کارت افزود: کارت هوشمند ملی بیش از 50 کاربرد دارد که از مهمترین آن به تبدیل مهرهای سنتی به الکترونیکی، اثر انگشت برای تصدیق هویت شخص ، امضای دیجیتال در فضای مجازی و بازشناسی مردم ایران می توان اشاره کرد.

 

وی با اشاره به اینکه کارتهای هوشمند به عنوان کلید ارائه خدمات برای بخش های دولتی و شهرداری ها هستند، ادامه داد: این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.

 

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی افزود: به تازگی تقاضای اسامی ترکی برای شناسنامه ها از طرف والدین نوزادان تازه به دنیا آمده، میشود که این اداره کل با بررسی اسامی و تطابق آن با سیستم زبان فارسی و معنی و مفهوم، اجازه صدور شناسنامه داده می شود.

 

وی همچنین ادامه داد: مراحل دادگاهی برای تغییرهر نام به محمد برای سهولت کار حذف شده است.

کد مطلب 1817067

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