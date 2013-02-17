بهره برداری از آرشیو الکترونیکی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی

علی جعفری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با بهره برداری از آرشیو الکترونیکی، ارائه خدمات مربوط به ثبت احوال بدون توجه به محل صدور قابل امکان خواهد بود.

وی در خصوص کارت ملی هوشمند گفت: این کارت قرار است جایگزین کارت ملی شود و با اتصال به یک کارتخوان می توان به اطلاعات آن دست یافت که با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود.

جعفری آذر با اشاره به امکانات این کارت افزود: کارت هوشمند ملی بیش از 50 کاربرد دارد که از مهمترین آن به تبدیل مهرهای سنتی به الکترونیکی، اثر انگشت برای تصدیق هویت شخص ، امضای دیجیتال در فضای مجازی و بازشناسی مردم ایران می توان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه کارتهای هوشمند به عنوان کلید ارائه خدمات برای بخش های دولتی و شهرداری ها هستند، ادامه داد: این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی افزود: به تازگی تقاضای اسامی ترکی برای شناسنامه ها از طرف والدین نوزادان تازه به دنیا آمده، میشود که این اداره کل با بررسی اسامی و تطابق آن با سیستم زبان فارسی و معنی و مفهوم، اجازه صدور شناسنامه داده می شود.

وی همچنین ادامه داد: مراحل دادگاهی برای تغییرهر نام به محمد برای سهولت کار حذف شده است.