دو و میدانی کار خراسان شمالی به مقام سوم جام بین المللی فجر دست يافت

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیست و یکمین دوره رقابت های بین‌المللی داخل سالن فجر؛ گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور شش تیم خارجی و هفت تیم داخلی، طی روزهای 26 و 27 بهمن ماه و در ۱۳ ماده بخش مردان و ۱۲ ماده بخش زنان به میزبانی مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد كه از خراسان شمالي نيز دو ورزشكار در اين رقابت ها حضور داشتند.

وي اظهار داشت: در ماده پرتاب وزنه شاهين مهردلان نماينده اين استان موفق شد با ثبت ركورد 15 متر و 19 سانتيمتر مقام سوم اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

البرزي اضافه كرد: علی اصغر صابری در ماده دوي سه هزار متر ديگر نماينده استان در اين رقابت ها بود كه در پايان نتوانست به مدال دست يابد.

به گفته البرزی، شاهین مهردلان آبان ماه سال جاری نيز در مسابقات قهرمانی برترین دو و میدانی کاران رده‌های سنی جوانان و نوجوان کشور که به میزبانی اهواز برگزار گردید، موفق شد با پرتابی معادل 18 متر و 97 سانتیمتر رکورد کشوری این ماده را دو سانتیمتر ارتقاء دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین‌المللی دو و میدانی داخل سالن دهه فجر با حضور دو و میدانی کاران کشورهای عمان، لبنان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و قرقیزستان و ورزشکاران مطرح استان های مختلف کشور طی روزهای 26 و 27 بهمن ماه در دو بخش بانوان و آقايان در محل مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

در این مسابقات دو و میدانی کاران در مواد دو 60 متر بامانع، پرتاب وزنه، پرش طول، پرش ارتفاع، سه گام، پرش بانیره، چهار در 400 متر امدادی، 60 متر، 400 متر، 1500 و 3000 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پايان اين مسابقات در بخش تيمي آقايان، تیم نفت تهران با کسب 12 مدال عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم های موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خراسان رضوی و پاکستان نيز به ترتيب در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

همچنين در بخش بانوان نیز تیم ثامن‌الحجج خراسان رضوي عنوان قهرمانی را کسب کرد.

در بیست ویکمین دوره مسابقات داخل سالن فجر كه با حضور شش کشور خارجی و هفت تیم از ايران برگزار شد درمجموع ۲۷۳ ورزشکار در ۱۳ ماده مردان و ۱۲ ماده زنان با یکدیگر به رقابت پرداختند.