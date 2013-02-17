به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمانشاه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از اعطای جایزه تعالی سازمانی و معرفی 100 شرکت برتر در ارزیابی IMI 100 خبر داد و گفت: در فرایند ارزیابی IMI 100، 400 شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرند که از این میان، 100 شرکت انتخاب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: در این میان از برخی شرکت‌هایی که رتبه ویژه ای را کسب کرده اند تقدیر به عمل خواهد آمد که از جمله آنها شرکت های پیشرو هستند که از بین 100 شرکت اول در این فرآیند ارزیابی انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت‌های برتر دیگری به لحاظ رشد سریع، شاخص فروش و شاخص ارزش افزوده نیز امسال معرفی خواهند شد.

کرمانشاه در خصوص صادرات شرکتهای IMI 100 گفت: در مجموعه شرکتها 63 درصد رشد صادراتی را در سال 90 در مقایسه با سال 89 تجربه کرده است؛ به این ترتیب که 100 شرکت اول 62 درصد، 100 شرکت دوم 70 درصد، 100 شرکت سوم 56 درصد و 100 شرکت چهارم 58 درصد رشد صادرات را تجربه کرده اند.

وی اظهار داشت: اشتغال این شرکتها 3.7 درصد رشد را تجربه کرده، این در حالی است که فروش اولین شرکت 17 هزار میلیارد تومان و فروش صدمین شرکت 590 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: در سال 90 مجموع فروش 100 شرکت برتر نسبت به سال قبل 30 درصد رشد داشته ضمن اینکه جمع ارزش افزوده 400 شرکت نیز نسبت به سال قبل 21 درصد رشد را نشان می دهد.

کرمانشاه، شرط اصلی ورود به ارزیابی IMI 100 را فروش بالای 40 میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: 150 شرکت متقاضی این ارزیابی بودند که 100 شرکت اول 264 هزار میلیارد تومان فروش داشتند.

وی در ادامه به مقایسه شرکتهای برتر ایرانی با شرکتهایی که فورچون اطلاعات آنها را در سال متناظر ارائه داده، پرداخت و خاطر نشان کرد: فروش پانصدمین شرکت فورچون 1.5 برابر فروش اول ما است، ضمن اینکه فروش اولین شرکت فورچون 2.2 برابر حجم فروش 100 شرکت اول ما است.

وی در ادامه اظهار داشت: فروش اولین شرکت فورچون 34 برابر فروش اولین شرکت ما است.

کرمانشاه در ادامه به ارائه جایزه تعالی اشاره و خاطر نشان کرد: این جایزه با هدف رقابت پذیری بنگاه های کشور و ایجاد فضای رقابتی شکل گرفته و شرکتها و بنگاه های کشور با توجه به مدل EFQM وارد مدل ارزیابی جایزه تعالی شدند، ضمن اینکه این جایزه خط کشی را در اختیار مدیران بنگاه ها قرار می دهد تا وضعیت عملکرد خود را نسبت به رقبا مشخص کند.

وی ادامه داد: جایزه تعالی سازمانی سه سطح کلی دارد که گروهی از بنگاه ها موفق به دریافت تندیس، گروهی موفق به دریافت تقدیرنامه و گروهی موفق به دریافت گواهینامه می شوند. بر این اساس، در سال جاری 15 بنگاه برای دریافت تندیس، 40 بنگاه برای دریافت تقدیرنامه و 45 بنگاه برای دریافت گواهینامه وارد رقابت می شوند.