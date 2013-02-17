به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز یکشنبه 29 بهمن در محل این سازمان با حمد بن محمد الضویانی، رئیس مرکز اسناد و آرشیو ملی پادشاهی عمان دیدار و گفتگو کرد.

صلاحی در ابتدای این دیدار با اشاره به تاریخ مشترک دو ملت به ویژه دین اسلام ابراز امیدواری کرد: روابط میان کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی عمان همانند روابط عمیق سیاسی و فرهنگی دو کشور تقویت شود.

وی در ادامه به معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دو بخش کتابخانه و آرشیو پرداخت.

صلاحی با اشاره به اداره این سازمان از سوی هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور به جایگاه سازمان متبوعش که همتراز با معاونت ریاست جمهوری است، پرداخت.

به گفته وی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تنها در سه روز سال تعطیل است و در تمام روزهای دیگر به صورت 24 ساعته به ارائه خدمات به مراجعه کنندگانش مشغول است.

وی همچنین از اسکن بیش از 34 هزار نسخه خطی موجود در این کتابخانه خبر داد و گفت: تصویر اسکن شده این نسخ که حاوی کل محتوای آنهاست، هم اکنون در سایت سازمان در دسترس علاقمندان است.

صلاحی همچنین با اشاره به فعالیت سایت مرجع مجازی کتابخانه ملی آمادگی این سازمان را برای پاسخ به سئوالات تخصصی کارکنان آرشیو ملی پادشاهی عمان اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه فعالیت آرشیو ملی ایران پرداخت و گفت: بر اساس قانون هر سندی که زیر 40 سال عمر داشته باشد، امکان ارائه داوطلبانه آن به آرشیو ملی ایران وجود دارد، اما در مورد اسنادی که بالاتر از 40 سال عمر دارند صاحب آنها ملزم به تحویل آن به این آرشیو است.

همچنین به گفته صلاحی، تعیین تکلیف در مورد اسناد موجود در کشور توسط شورای عالی اسناد متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر علوم، دادستان کل کشور و دادستان دیوان عالی و دو تن از اساتید دانشگاه انجام می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد اسناد ملی را معدوم کند. انهدام یک سند ملی، بدون مجوز شورای عالی اسناد 3 ماه تا 2سال حبس دارد.

صلاحی همچنین به نگهداری از بیش از 700 میلیون برگ سند در آرشیو ملی ایران اشاره کرد و آن را نشان دهنده قدمت تاریخی و توجه ویژه ایران با موضوع نگهداری اسناد دانست.

وی در ادامه گفت: تا این لحظه سه میلیون برگ سند در سایت آرشیو ملی ایران اطلاع‌رسانی شده است. ما در کنار کار سند سرگرم ثبت تاریخ شفاهی ایران هستیم و تاکنون بیش از 120 هزار دقیقه از این تاریخ ثبت و ضبط شده است. این اقدام برای جلوگیری از انحراف تاریخ معاصر صورت می‌گیرد.

صلاحی آمادگی ایران را برای انتقال تجربه‌های حوزه اسناد به پادشاهی عمان اعلام کرد و یادآور شد: ما هم اکنون در حال تدوین چند جلد کتاب با موضوع استانداردهای لازم برای دیجیتالی کردن اسناد هستیم که به محض آماده شدن، این کتاب‌ها را در اختیار آرشیو ملی عمان قرار می‌دهیم.

در این دیدار همچنین حمد بن محمد الضویانی رئیس مرکزاسناد و آرشیو ملی عمان در سخنانی با ابراز خوشحالی از حضور در ایران در ایام جشن انقلاب اسلامی گفت: مهم‌ترین وجه مشترک دو ملت ایران و عمان اسلام است ما روابط دیرینه و حسنه‌ای با یکدیگر داریم.

این مقام عمانی همچنین با بیان اینکه کشورش با جامعه کشورهای جهانی روابط حسنه‌ای دارد، گفت: صلح جهانی به زودی برقرار شود.

الضویانی همچنین به رئیس کتابخانه ملی ایران پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از اسناد موجود در آرشیو ملی ایران در کشورش داد و گفت: این اقدام باعث افزایش اطلاعات و روشنگری در مورد تاریخ ایران و عمان خواهد شد.

وی سپس به همکاری آرشیو ملی عمان با ترکیه در زمینه جمع آوری اسناد دوره عثمانی خبر داد و گفت: سال گذشته در نمایشگاهی که ما به همین مناسبت در ترکیه برپا کردیم نخست وزیر و نیز مشاور رئیس جمهور این کشور حضور داشت.

وی هدف از این برنامه را تحقیق و بررسی اسناد دوره عثمانی خواند و به همکاری مشابه با کشور هندوستان اشاره کرد و گفت: در سفری که به هند داشتیم به 73 هزار سند مربوط به عمان دسترسی پیدا کردیم و قرار است این اسناد برای بررسی بیشتر و دقیقتر در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

وی در ادامه آمادگی این مرکز را برای چنین همکاری‌هایی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرد و به برخی برنامه‌های آتی آرشیو ملی عمان در همکاری با مراکز آرشیوی در کشورهای فرانسه، مصر و پرتغال پرداخت.

الضویانی همچنین با اشاره به نمایشگاه کتاب عمان که همه ساله در فضایی به مساحت 3 هزار متر مربع در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌شود، اعلام آمادگی کرد که این نمایشگاه میزبان منابع مکتوب ایران نیز باشد.

این مسئول عمانی در بخش دیگری از سخنانش به ساز و کار تهیه اسناد در کشور عمان و انتقال آنها به آرشیو ملی این کشور اشاره کرد و گفت: ما همچنین به وزارتخانه‌های عمان برای بکارگیری نیروهای متخصص آرشیو ملی دستور و پیشنهاد می‌دهیم.

در پایان این دیدار اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بار دیگر تمایل این سازمان را برای گسترش همکاری با طرف عمانی اعلام کرد و گفت: اگر سندی که ارزش ثبت جهانی داشته باشد، چه متعلق به ایران باشد چه متعلق به عمان، ما برای ارائه آن به برنامه حافظه جهانی آماده‌ایم.

در پایان این دیدار هدایایی میان صلاحی و الضویانی رد و بدل شد.