ساخت خانه عالم به غنا و گسترش فرهنگ دين اسلام کمک می کند

حجت الاسلام احد آزاديخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت خانه هاي عالم زمينه حضور مروجان ديني را در مناطق محروم فراهم مي کند که این امر در تعميق و گسترش باورهاي ديني مردم موثر است.
وی اضافه کرد: احداث خانههاي عالم از مردميترين فعاليتهاي فرهنگي جامعه به شمار مي رود كه با ترويج و اشاعه فرهنگ ديني از مرزها و ارزشهاي اسلامي دفاع ميكنند.
حجت الاسلام احد آزاديخواه با بيان اينکه خانههاي عالم بسترساز حضور روحانيان و مبلغان در مناطق محروم به شمار ميرود توجه بيشتر به آن را امري لازم و ضروري دانست و افزود: استقبال و مشاركتهاي مردمي در احداث خانههاي عالم نشان دهنده آن است كه وجود اين مراکز در روستاها در تقويت برنامههاي فرهنگي مؤثر بوده است.
مديرکل تبليغات اسلامي همدان با بيان اينكه ساخت خانههاي عالم نقش مهمي در غنا و گسترش فرهنگ دين اسلام دارد، عنوان كرد: ساخت خانههاي عالم تحول مهمي در امور فرهنگي و مذهبي روستاها ايجاد کرده و توسعه آن در مناطق مختلف روستايي و ماندگاري روحانيان سبب غناي چهره ديني و تربيت اسلامي در روستاها شده است.
آزاديخواه با تأکيد بر ايجاد و توسعه خانههاي عالم روستايي به عنوان يكي از محورها و مكانهاي مهم توسعه فرهنگي و اجتماعي روستاها افزود: براي تقويت بنيه معنوي مردم به خصوص جوانان بايد به برگزاری برنامهها و توسعه امکانات فرهنگي در روستاها بيشتر توجه کرد.
وي مهمترين هدف ساخت خانههاي عالم را ترويج و تبليغ فرهنگ ديني و احكام اسلامي عنوان و اضافه كرد: خانههاي عالم زمينه مناسبي را براي ارتباط چهره به چهره مردم با روحانيان مهیا می کند.
وي به اقدامات روحانيان مستقر در خانه های عالم اشاره کرد و گفت: این افراد علاوه بر اقامه نماز جماعت و تبيين احکام ديني و بيان مسائل شرعي، برگزاري کلاسهاي آموزشي قرآن، معارف اسلامي، اخلاق، نهج البلاغه و کلاس هاي مختلف فرهنگي براي سنين مختلف را در برنامه دارند.
حجتالاسلام احد آزاديخواه برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف و همکاري با شوراي اسلامي در پيگيري امور روستاها را از ديگر فعاليتهاي روحانياني دانست که با استقرار دائم، پاره وقت مبلغ و يا مبلغ اعزامي در مناسبتهاي ديني و مذهبي در خانههاي عالم فعاليت ميكنند.
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