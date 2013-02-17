طرح تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس تهیه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز گذشته، اظهار داشت: امروز در بیانیه های مختلفی که در مجلس صادر شد نمایندگان و رئیس مجلس به صراحت اعلام کردند که آن بخشی از مسائلی که مربوط به مجلس است و در جلسه روز استیضاح اتفاق افتاد عذرخواهی می کنیم و باید در این مورد اصلاح رفتار داشته باشیم.



وی ابراز امیدواری کرد: سایر مسئولان قوا نیز فرمایشات رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند.



جلالی گفت: دامن زدن به مسائل اختلافی در شرایط فعلی به نفع کشور نیست و مسئولان باید دست در دست هم بدهند.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از تهیه طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح در 60 ماده از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده و در راستای فرمایشات رهبری است. ایشان همواره گلایه‌مند بودند که چرا در این خصوص فقط شعار داده می شود و هیچ اقدام عملی صورت نمی گیرد.



وی گفت: تاکنون حدود 60 امضا برای این طرح یک فوریتی جمع شده است.



وی یادآور شد: فرمایشات رهبری شفاف است و نباید به اختلافات دامن زد و به نوعی کالبد شکافی اختلافات دامن زدن به اختلافات است.



عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه در هفته های اخیر رسانه های خارجی تلاش کردند که این موضوع را القا کنند که رهبری دیگر فصل الخطاب نیست اما ما باید با دل و جان ثابت کنیم که همچنان سخنان رهبری برای ما فصل الخطاب است.