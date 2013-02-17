اعلام شرایط شرکت در ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان بايد ابتدا نسبت به تشكيل پرونده در "مركز خدمات آموزشي" وزارت بهداشت اقدام کنند و تنها افرادي كه توسط مركز خدمات آموزشي معرفي شده باشند، واجد شرايط ثبت نام اینترنتی در آزمون ارزشيابي هستند.

دانش آموختگان موظف هستند در زمان تعيين شده جهت ثبت نام اينترنتي در سايت http://www.sanjeshp.ir اقدام کنند.

دانش آموختگان دانشگاههايي كه در هنگام شروع به تحصيل در ليست وزارت بهداشت بوده اند نیز در صورت احراز نمره بالای 60 درصد از نمره كل در آزمون ارزشيابي رشته داروسازي، ملزم به گذراندن حداقل 8 واحد كارآموزي داروخانه دانشگاهي هستند.

داوطلبان در صورت احراز نمره 50 تا 60 درصد نمره كل ملزم به گذراندن حداقل 26 واحد تكميلي و يا شركت مجدد در آزمون (مشروط به عدم دريافت معرفينامه جهت شروع دوره تكميلي) هستند و در صورت احراز نمره كمتر از 50 درصد ملزم به شركت مجدد در آزمون هستند.

معرفي نامه جهت طي دوره تكميلي صرفاً پس از تاييد نمرات در كميسيون ارزشيابي رشته داروسازي صادر خواهد شد.

در خصوص افرادي كه از دانشگاههايي كه در ليست وزارت بهداشت نبوده فارغ التحصیل شده اند، به شرط آنكه تاريخ شروع به تحصيل آنان قبل از August سال 2009 باشد و با توجه به نمره كسب شده در كميسيون ارزشيابي رشته داروسازي در خصوص آنان تصميم گيري خواهد شد.